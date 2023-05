Laurence Beguin, nouvelle sous-préfète pour le développement économique et l'emploi dans l'aire urbaine

C'est une première à l'échelle de l'aire urbaine et un signal fort envoyé par l'État sur les perspectives de développement économique de l'aire urbaine Belfort-Montbéliard-Héricourt. Une nouvelle sous-préfète a pris ses fonctions ce mardi pour impulser, coordonner et accompagner les initiatives en faveur de l'emploi sur le nord Franche-Comté.

Administrativement rattachée à Belfort, Laurence Beguin sera l'interlocutrice privilégiée des entreprises, mais aussi des collectivités locales et régionales. Elle dépendra de l'autorité conjointe des trois préfets des départements du Doubs, du Territoire de Belfort et de la Haute-Saône.

« Un tel dispositif est assez inédit en France. Il reflète la particularité de notre territoire, où l'écosystème économique, à cheval sur trois départements, ne se limite pas aux frontières administratives » commente Raphael Sodini, préfet du Territoire de Belfort.

Laurence Beguin a signé sa lettre de mission en présence de Michel Vibois, préfet de Haute-Saône, Raphael Sodini, préfet du Territoire de Belfort et Jean-François Colombet, préfet du Doubs. © Radio France - Natacha Kadur

Investissements et plein emploi

Au rang des priorités figurent la mise en œuvre du plan France 2030 , qui flèche des investissements potentiels de plusieurs milliers d'euros en direction d'entreprises ayant besoin de soutien à la réindustrialisation, à l'innovation ou à la transition énergétique : « Trop de petites et moyennes entreprises passent encore à côté des dispositifs dont elles peuvent bénéficier » témoigne Jean-François Colombet, préfet du Doubs. La nouvelle sous-préfète viendra à ce titre assurer une mission centralisatrice, pour répondre aux besoins des différents acteurs économiques au nom de l'État.

Autre défi et non des moindres : accompagner la trajectoire de retour vers le plein emploi dans l'aire urbaine, où le taux de chômage est supérieur à la moyenne nationale : « Nous sommes passés sous la barre des 6% à Besançon, sous la barre des 5% à Pontarlier et nous sommes encore autour de 9% dans le Pays de Montbéliard » précise Jean-François Colombet.

Laurence Beguin interviendra sur le périmètre du département du Territoire de Belfort, du Pays de Montbéliard et de la Communauté de Communes d'Héricourt : « Cela témoigne de la puissance de l'aire urbaine, qui a ses atouts et ses faiblesses. Nous devons accompagner les entreprises pour anticiper la reconversion de certains emplois industriels. Leur politique de recrutement doit également parfois être adaptée. Les attentes de la nouvelle génération d'actifs ne sont plus les mêmes » ajoute le préfet du Doubs.

La sous-préfète, qui a effectué une grande partie de sa carrière au ministère de l'Intérieur, était précédemment en charge de la mise en œuvre d'une nouvelle application de gestion du temps de travail pour les policiers. C'est la deuxième fois qu'elle est détachée dans le corps des sous-préfets, après avoir exercé en tant que tel en Dordogne, en Guyane et dans le Calvados.