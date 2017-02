Laurent Berger (CFDT) : "Dans le dossier Alstom, l'Etat doit aller au bout de son engagement"

Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, est en visite dans l'usine d'Alstom à Ornans dans le Doubs mardi. Cela fait six mois que l'Etat a passé les fameuses commandes pour sauver le groupe, pourtant les salariés ne sont toujours pas rassurés. Et Laurent Berger non plus.

La CFDT sera vigilante pour que l'Etat respecte ses engagements

L'usine d'Alstom à Ornans reçoit la visite du secrétaire général de la CFDT aujourd'hui. Laurent Berger vient rencontrer les salariés du groupe qu'il a soutenu pendant la crise, puisque le site historique belfortain était menacé de fermeture. Aujourd'hui malgré les commandes de l'Etat les salariés ne sont pas rassurés, car si la commande de 15 TGV a été actée, ce n'est pas encore le cas pour les six rames de la Ligne Paris-Milan, ni les 20 locomotives dépanneuses, qui doivent faire durer l'activité du site sur le long terme.

Laurent Berger : "il faut que l'Etat respecte ses engagements" Partager le son sur : Copier

Il faut que l'Etat assume sa parole", Laurent Berger (secrétaire général de la CFDT).

Alors Laurent Berger attend de l'Etat qu'il aille au bout de ses promesses : "Il faut que l'Etat assume sa parole, ils ont promis qu'ils allaient maintenir l'activité du site de Belfort, et bien il faut qu'il aille au bout de son engagement". Laurent Berger sera notamment très vigilant au conseil d'administration de la SNCF le 23 Février.

Le ferroviaire est une filière d'avenir pour la CFDT

Pour la CFDT, la filière ferroviaire est une filière d'avenir qui répond à la fois aux besoins de mobilité mais aussi à la nécessité de transition écologique .

Laurent Berger "la filière ferroviaire a un avenir sur le long terme" Partager le son sur : Copier

La CFDT contre le FN

Dans le cadre de la campagne pour la présidentielle la CFDT interpellera les candidats sur la qualité et les conditions de travail car pour Laurent Berger les salariés aujourd'hui ont besoin de reconnaissance et d'avoir des aménagements des passerelles entre le temps de travail et le temps personnel. La CFDT ne choisit pas de soutenir un candidat en particulier en revanche le syndicat assume très fortement son engagement contre le Front National. Pour Laurent Berger "le FN est une impasse démocratique, économique et sociale...une illusion extrêmement dangereuse pour le monde du travail."