Dijon, France

Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT était en Côte-d'Or pour participer au Conseil régional interprofessionnel. A la veille de la journée d'action dans la fonction publique, il explique à France Bleu pourquoi son syndicat ne s'associe pas à la grève de ce jeudi.

France Bleu : la CFDT n'appelle pas les salariés à se mobiliser pour défendre le pouvoir d'achat et le statut des fonctionnaires. Est-ce que ça veut dire que votre syndicat adhère aux méthodes du gouvernement ?

Laurent Berger : "Non, évidemment ! La CFDT a alerté très tôt sur le discours qui était tenu sur les agents du service public en disant que ces agents n'étaient pas un coût mais plutôt une richesse. Mais la CFDT a choisi de privilégier le temps long. Ça veut dire que nous voulons d'abord expliquer aux différents interlocuteurs pourquoi les fonctionnaires sont une richesse. C'est ce que nous avons fait en Bourgogne-Franche-Comté en allant rencontrer les préfets et les parlementaires.

Nous n'acceptons pas le discours anti-fonctionnaires qui est parfois tenu par le gouvernement et nous allons maintenant nous investir dans la concertation sur les salaires et les statuts. Ensuite, nous demanderons au gouvernement des actes et puis s'il n'y a pas d'actes, alors nous appellerons à la mobilisation."

Quelles sont les propositions que vous faites au gouvernement sur le statut des fonctionnaires, notamment dans le secteur de la santé ?

"Il faut d'abord que l'Etat accepte de mettre plus de moyens dans les hôpitaux et dans les Ehpad. En terme de santé, on ne peut pas raisonner seulement en terme de coûts, il faut aussi davantage de reconnaissance. On demande que pour les aides-soignantes, on passe de la catégorie C à la catégorie B. Ça permettrait d'augmenter leur rémunération et de valoriser leur carrière professionnelle. La ministre nous a dit que ce serait discuté au printemps."

Est-ce que la CFDT soutient les cheminots engagés dans la réforme ferroviaire ?

"Je soutiens les cheminots CFDT qui disent que la réforme ne peut pas se faire sans eux. Ce n'est pas en tapant sur les cheminots que l'on fera une réforme qui améliorera le service aux usagers. L'ambition est là : à la fois, il faut rendre un meilleur service et faire du ferroviaire un acteur de la transition écologique. Ça ne veut pas dire que l'on ne peut pas discuter, mais il faut arrêter de stigmatiser les cheminots. Si la ministre des transports Elisabeth Borne écoute nos revendications, on pourra peut-être échapper au conflit. Sinon, il va de soi que les cheminots se mobiliseront."