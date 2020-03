Laurent Wauquiez annonce un fond d'aide d'urgence de 100 millions d'euros

Quelle est votre principale préoccupation à la tête de la région en cette période de crise sanitaire ?

Il y a trop de soignants et de personnels médicaux qui travaillent dans notre région sans gant, et sans masque. Notre priorité c'est de leur trouver du matériel. Nous avons donc transformé la région en centrale d'achat pour leur trouver des gants, des masques, des stocks de gel hydroalcoolique. On n'exclut pas de faire des stocks dans les locaux de la région avant de les dispatcher un peu partout. Hier par exemple, une entreprise de cosmétique qui est en train de reconvertir ses lignes de production va nous apporter des gels qu'on mettra à disposition des infirmières libérales et des médecins.

Je voudrai d'ailleurs dire Merci à toutes les entreprises, à tous les salariés, qui dans cette période, sont sur des secteurs très importants, qui sont au travail et nous aident. Je suis en contact par exemple avec Danone. Ils sont en train de nous fabriquer spécialement des petits contenants pour mettre le gel hydroalcoolique, on a aussi contacté les "Textiles de Charlieu" qui vont fabriquer des masques en tissus qui ne sont peut être pas des masques chirurgicaux mais qui pourront protéger des salariés sur leur lieu de travail, nous réfléchissons à la manière de les payer et de les distribuer. (rappelons tout de même que porter un masque en tissus de ne saurait remplacer les gestes barrières ni se substituer aux mesures de confinement.)

Toutes les idées, toutes les offres de service sont les bienvenues ?

bien sur, toute personne qui a une idée, toute entreprise qui peut nous aider dans l'achat de matériel, nous avons créé une boite mail dédiée : achats@auvergnerhonealpes.fr C'est souvent au travers d'idées qu'ont partage qu'on a pu identifier des entreprises qui peuvent nous proposer du gel, des masques, on achète aussi des respirateurs. On est en lien avec le CHU de Grenoble qui est en pointe pour fournir du matériel à tous nos soigneurs.

L'autre préoccupation, c'est la situation économique et l'avenir des entreprises de notre région ? Le chef de l'Etat, dans sa dernière allocution a promis qu'"aucune entreprise, quelle que soit sa taille, ne sera livrée au risque de faillite [...] un fond de solidarité sera créé, abondé par l’Etat, et auquel le premier ministre proposera aux régions aussi de contribuer."

Bien sur, nous sommes en lien avec le premier ministre et les autres présidents de régions, nous allons, en Auvergne Rhône Alpes, nous allons constituer un fond de 100 millions d'euros. J'essaye de faire le point avec les différents secteurs économiques, bâtiment, industrie, secteur des transports, tourisme, hôtellerie, l'objectif c'est de remettre en urgence de la trésorerie. mais mon souhait très clairement c'est qu'au niveau national il y ait une annulation pure et simple de charges patronales et fiscales. Sinon on ne s'en sortira pas.