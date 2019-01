Laurent Wauquiez débloque 8 millions d'euros pour les commerçants pénalisés par les manifestations de gilets jaunes

Auvergne-Rhône-Alpes, France

Huit millions d'euros : c'est le montant du plan régional de soutien aux commerces et aux Très Petites Entreprises (TPE) artisanales touchés depuis plus de deux mois par les manifestations des gilets jaunes. Laurent Wauquiez, le président de la Région, l'a dévoilé ce lundi. Il pense notamment à Saint-Etienne, "l'une des villes les plus touchées de France", avec notamment deux samedis de casse, les 1er et 8 décembre 2018, mais aussi à Lyon, Bourg-en- Bresse, Oyonnax, Villefranche, Aubenas ou encore Le Puy-en-Velay.

Deux millions pour les travaux de réparation

Le premier volet porte sur deux millions d'euros. Cette somme soutiendra les commerces et petites entreprises dont les locaux ont été vandalisés pendant les manifestations. La région va subventionner les travaux de réparation, à hauteur de 50%, avec toutefois un plafond de 10 mille euros.

Six millions d'euros pour soutenir la trésorerie des commerces et TPE

Le second volet porte sur six millions d'euros, à destination des commerçants qui ont vu chuter leur chiffre d'affaire d'au moins 20% entre le 1er novembre 2018 et le 31 janvier 2019. Ils devront prouver cette baisse par rapport à la même période, l'année précédente. Ils pourront bénéficier d'un prêt à taux zéro, pour refaire un peu de trésorerie. Là encore, ce prêt sera plafonné à 10 mille euros. La Région se portera caution auprès de leur banque.

Ce plan de huit millions d'euros sera voté en deux temps, au sein de la commission permanente du Conseil régional : le 15 février pour les aides aux travaux et le 29 mars pour le volet bancaire

Au-delà de cette aide régionale, Laurent Wauquiez en appelle à l'Etat pour obtenir des "annulations de charges sociales et fiscales", afin, dit-il, de "redonner de l'oxygène à nos commerces."