La région Auvergne-Rhône-Alpes finance une étude préalable au retour de trains de voyageurs en Ardèche

Ardèche, France

Des trains de voyageurs sur la rive droite du Rhône il n'y a en a plus eu depuis 1973. Vendredi la région Auvergne-Rhône-Alpes et la SNCF Réseau ont signé une convention : la région finance une étude de 600 000 euros pour savoir combien coûterait une réouverture, et estimer le nombre potentiel de passagers. Dans un an et demi ou deux ans, l'étude sera rendue et la région décidera si oui ou non elle lance les travaux.

Les rails sont toujours là, en bon état, les gares aussi, et des trains de fret passent déjà sur la rive droite du Rhône. Malgré tout, on compte deux années de chantier, la mise en service des premiers TER serait donc pour fin 2024 ou début 2025. L'objectif est de trois allers-retours le matin, trois le soir et un le midi. De la commune ardéchoise du Teil à Romans-sur-Isère en Drôme, en passant par Cruas, Le Pouzin, Livron-sur-Drôme, Valence Ville, et Valence TGV.