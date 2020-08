Laurent Wauquiez présente son plan de relance régional en Isère

Laurent Wauquiez croit au dynamisme du département de l'Isère, malgré la crise économique qui s'annonce. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes s'est rendu mardi 25 août chez Texinov, à Saint-Didier-de-la-Tour.

Cette entreprise, spécialisée dans les textiles techniques, fabrique la matière première nécessaire pour produire des masques FFP2, utilisés notamment pour freiner l'épidémie de Covid-19.

Texinov veut produire 100 millions de ces masques par an et créer ainsi 40 emplois. Pour cela, la société peut compter sur un soutien financier de l'ordre d'un million d'euros, par la région. La région qui soutient également Aledia, à Échirolles, où s'est rendu Laurent Wauquiez dans l'après-midi.

Aledia est une entreprise de pointe, dans la conception de composants LED. Détentrice d'une technologie plus lumineuse et moins énergivore, elle doit installer son premier site de production au sud de Grenoble, à Champagnier.

Un investissement de l'ordre de 40 millions d'euros, dont 24 millions d'emprunts. A ce titre, la région accorde une garantie d'emprunt à hauteur de 6 millions d'euros. Grenoble Alpes Métropole et le Département de l’Isère participent également à ce projet. Entre 500 et 1500 emplois pourraient être créés d'ici à 2025.

A l'issue de la visite, Laurent Wauquiez a précisé son plan de relance de l'ordre d'un milliard d'euros pour la région, dont 100 à 150 millions dans le département. Il veut ainsi "amortir le choc de la crise" que l'on nous promet sur l'économie française.

Parmi ses priorités, notamment en Isère, la santé, l'artisanat et l'innovation. "On a besoin de préparer le monde de demain, un monde qui doit être plus respectueux de l'environnement et plus économe en matière d'énergie et je veux que ce soit notre région qui soit leader", a déclaré Laurent Wauquiez. Avec ce plan de relance, la région Auvergne-Rhône-Alpes entend sécuriser ou créer 50 000 à 100 000 emplois sur l'ensemble du territoire.