Laval : à peine deux mois après leur installation, Les Mouettes Vertes se séparent de sept personnes

En avril, l'entreprise parisienne de confection Les Mouettes Vertes, annonce son arrivée à Laval avec une douzaine d'embauches de couturières en CDI. Mais mardi 23 juin, c'est la douche froide. Le patron annonce à ses salariés qu'il ne garde que cinq personnes. Une situation difficile à vivre pour les couturières comme cette Lavalloise de 37 ans qui avait signé là son premier CDI : "il y a beaucoup de colère. On se sent abusée parce que le patron nous a fait des promesses qu'il n'a pas tenu."

Le patron des Mouettes Vertes, Aymeric Mautin, explique la situation : "on est en train d'adapter la voilure à la taille de la tempête. Nous sommes conduit à mettre un terme aux périodes d'essai de plusieurs personnes pour pouvoir durer dans le temps et pouvoir obtenir des commandes qui ne soit plus sur des masques mais sur les autres produits classiques de notre société à savoir des sacs, des trousses et des vêtements professionnels. Donc, dans le cadre de cette adaptation, on a dû mettre un terme aux périodes d'essai."

Sur les douze personnes recrutés fin avril, début mai, sept ne sont pas conservées.