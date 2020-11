Laval agglo en aide aux commerçants : un fonds d'urgence de plus d'un million d'euros

Pour la deuxième fois depuis le début de la pandémie, l'agglomération de Laval met la main à la poche pour venir en aide aux TPE et aux restaurateurs. Un fonds d'urgence de plus d'un million d'euros va être débloqué. Les clients vont profiter, en plus, de "tickets commerçants".

Laval Agglomération vient, une seconde fois, en aide aux TPE fragilisées par la crise de la Covid 19 et le confinement qui en a découlé. Lors de la première vague, c'est une enveloppe de 1,5 M d'euros, qui avait été débloquée, complétée par une dotation du département de la Mayenne de 903 496 euros (8 euros par habitant). Cette fois-ci, c'est une aide de plus d'un million d'euros qui va être distribuée, à partir du 1er décembre.

Qui va en bénéficier?

Les commerçants, touchés par les fermetures administratives de ces dernières semaines, mais aussi les restaurateurs et hôteliers, toujours fermés, sauf ceux de la restauration rapide, vont pouvoir déposer un dossier de demande d'aide. Ce sont, environ 400 entreprises qui sont concernées, sur les 34 communes de l'agglomération. Les fonds devraient arriver dans les quinze jours suivant la demande. Les dossiers sont à déposer sur la plateforme Laval click & support.

Quels montants

Les aides seront calculées en fonction du nombre de salariés. Pour une entreprise sans salariés, l'enveloppe pourra se monter à 1000 euros pour un commerçant, le double, pour un restaurateur; pour une entreprise de 1 à 5 salariés, ce sera 1 500 euros pour un commerce, le double pour un restaurateur; pour une entreprise entre 5 et 20 salariés, ce sera 2000 euros pour un commerce, le double pour un restaurateurs. Ces aides sont cumulables avec celles du printemps dernier.

Des tickets commerçants pour les clients

Dans l'optique de dynamiser les commerces, l'agglo met en place un dispositif de "tickets commerçants", un peu sur le modèle des tickets restaurants. Chaque mois, il sera possible de télécharger sur son smartphone, cinq tickets commerçants de 5 euros chacun, à déduire à partir de 25 euros d'achat. L'opération commencera le 10 décembre prochain et devrait durer jusqu'au 28 février 2021. Les commerçants qui souhaitent participer, devront s'inscrire et afficher leur engagement dans leur boutique. L'opération devrait coûter 300 000 euros à l'agglo et générer, selon les projections, un million et demi d'euros en achats.