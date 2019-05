Laval : après avoir quitté le théâtre du Tiroir, trois familles macédoniennes ont enfin trouvé un toit

C'est un ouf de soulagement pour trois familles de Macédoine. Elles avaient jusqu'au 26 mai pour trouver un logement et quitter le théâtre du Tiroir à Laval. C'est désormais chose faite. Un projet solidaire pour un nouveau-né et ses parents est également lancé.

Laval, France

Ils avaient reçu plusieurs fois la visite de policiers, et la mairie de Laval avaient demandé, par courrier, au propriétaire du théâtre du Tiroir de ne plus les héberger à l'intérieur. Trois familles macédoniennes vivent désormais dans différents logements de l'agglomération. La première a trouvé une solution avec ses propres moyens. Les deux autres grâce à la solidarité d'une vingtaine de personnes et à l'association Revivre.

Dans le même temps, un projet solidaire intitulé "Un toit pour Kamil" est lancé et soutenu par l'association pour récolter des fonds afin de payer en toute transparence le propriétaire privé du logement où Kamil réside avec ses parents. Ces trois familles, composées de sept adultes et quatre enfants, ont quitté la Macédoine il y a plusieurs années en raison du risque de conflit avec le Kosovo.