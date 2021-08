Laval : dans les magasins, K-Way et pulls parmi les best-sellers de l'été

"Là, c'est deux sweat-shirt, un t-shirt... C'est surtout des pulls !" : derrière la caisse du Superdry à Laval, Gwendoline détaille ses dernières ventes. L'été a beau battre son plein, ce ne sont pas les vêtements légers que viennent acheter les clients. La faute au temps pluvieux, gris et frais que la Mayenne a connu depuis deux mois.

K-Way et pull en best-seller

_"_On vend essentiellement des pulls, des K-Way aussi, en dernière minute car les gens n'en avaient pas, explique la vendeuse. Ce sont des choses qu'on vend normalement en promotion, pas obligatoirement en été. Cette année, c'est ce qui nous a fait notre chiffre d'affaires !" Une situation totalement anormale, alors que la collection estivale peine quant à elle à se vendre, et s'accumule sur les étagères. "On a encore beaucoup de stock de tongs, ce n'est pas quelque chose qu'on vend en ce moment ! lance Gwendoline. Les maillots de bain, ils nous en reste énormément aussi." Ils repartent bientôt avec l'ensemble des invendus dans les entrepôts de la chaîne.

Certaines boutiques ont même fait le choix de modifier leurs vitrines bien plus tôt que d'ordinaire : "on a mis des mannequins avec des pantalons et des petits gilets plutôt que des robes vu le temps", souffle une commerçante. "En ce moment, c'est plus les petites vestes et les jeans qu'on vend, confirme Alicia, vendeuse dans trois boutiques. Les clientes n'avaient pas trop envie d'acheter avec le temps, elles étaient plutôt pressées de voir la nouvelle collection. _Avec les confinements, il nous restait des vêtements un peu plus chauds en stock_, donc on en a mis un peu en rayon."

Des mariages et fêtes qui sauvent la mise

La reprise des fêtes, alors que les cérémonies comme les mariages étaient suspendues l'an dernier en raison du contexte sanitaire, a tout de même permis de vendre une partie de la collection estivale. "On a eu beaucoup de ventes par rapport aux cérémonies, donc des robes longues plutôt que courtes", précise Alicia. Dans son magasin de chaussures, Marine l'a constaté : "on a surtout bien vendu les chaussures fermées, comme les baskets, derbies, et mocassins. Mais on a quand même vendu un peu des sandales ouvertes pour les mariages qui ont repris."

Les magasins spécialisés dans les articles de plage et les maillots de bain n'ont pas eu à se plaindre de leur côté : après un été 2020 encore marqué par de nombreuses frontières fermées, les Mayennais sont cette fois partis à l'étranger ou sur le littoral français pour profiter du soleil. Selon les commerçants, les clients ont été plutôt au rendez-vous, comme dans le prêt-à-porter général.