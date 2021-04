Laval : Davantage de mariages cette année qu'avant la crise!

A Laval, on va célébrer davantage de mariages, cette année, malgré la crise, qu'en 2019, quand on ne connaissait pas encore le nom de la Covid! Si l'on regarde les chiffres, sur 11 mariages prévus cette année, au mois d'avril, un seul a été reporté et sur 15 mariages prévus en mai, 3 ont été décalés. Ce qui fait, pour avril et mai 22 cérémonies prévues. L'an dernier, pendant le premier confinement, il n'y avait eu aucun mariage en avril et seulement un en mai. Mais surtout, en 2019, on n'avait compté que 18 mariages sur les deux mois. Il devrait y en avoir 4 de plus cette année. Une bonne nouvelle!

Les robes de mariées ont toujours la cote

Désormais, toutes les boutiques dites "non essentielles" sont fermées, y compris les magasins de robes de mariées. Cependant, le carnet de commande reste fourni et les ateliers de couture continuent de travailler, pour préparer les jours meilleurs et les fêtes à venir. Chez Kinsy, à Laval " Pendant le premier confinement, on n'a quasiment pas eu besoin de chômage technique, explique Stiven Devos, le responsable. Le magasin était fermé, mais l'atelier marchait à plein. Juste à la fin, on avait tout fini". Alors, bien sûr, la situation est loin d'être bonne, mais "financièrement, on s'en sort, avec les aides de l'Etat et par le fait qu'il y a moins de commandes, donc, moins de matériel à acheter. Ca se lisse". "Rien à voir avec les traiteurs", ajoute Stiven Devos, qui eux, prennent la crise de plein fouet. Même si les mariages sont maintenus, ils le sont en petits comités.