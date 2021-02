Laval et son agglomération attirent de plus en plus de citadins des grandes villes qui viennent chercher du travail et un cadre de vie plus agréable. Pour mieux les accueillir et connaitre leurs besoins, Laval Agglo lance une enquête sur les attentes en logement des nouveaux habitants.

Laval, de plus en plus attractive : l'Agglo veut bichonner les nouveaux arrivants

Laval attire de plus en plus de citadins des grandes villes

Laval Agglo lance une grande enquête, par le biais de Laval Economie, sur les attentes en logement des nouveaux habitants. Laval attire, en effet, de plus en plus de citadins des grandes villes, qui viennent chercher, ici, du travail, mais aussi une qualité de vie meilleure. Le phénomène est d'autant plus visible, depuis le premier confinement. Laval Agglo, qui cherche à attirer de nouveaux venus, cherche à connaitre leurs besoins et leurs attentes afin de mieux y répondre.

Jeunes couples cherchent qualité de vie

Ils sont de plus en plus nombreux, ces jeunes couples de citadins, à venir, en Mayenne et notamment dans l'agglomération de Laval pour s'installer. Ils viennent de Paris, mais aussi de Nantes ou de Lyon. C'est le cas de Rodolphe et Hélène. Ils ont quitté Paris, avant le confinement et se sont installés à Laval où ils viennent d'acheter une maison "Ici, l'herbe est plus verte", s'amuse Hélène "et pour le prix d'un 20 m2 à Paris, on a une grande maison"! Et pour la vie professionnelle " on est à moins de deux heures de Paris, poursuit Rodolphe, c'est le temps que je mettais pour aller à mon travail et je ne doute pas de me reconvertir ici".

Les maisons commencent à manquer

A l'agence immobilière Saint-Louis, à Laval, Christelle Gratien témoigne "il est de plus en plus difficile de trouver une maison avec un petit jardin". C'est aussi l'un des effets des deux confinements. "Les gens ne veulent pas se retrouver enfermés comme ils l'ont été, ils cherchent un petit jardin, ou, au moins, une terrasse. Ils ont trop souffert des confinements", explique Christelle Gratien. Autre effet, les maisons devenant plus rares, leur prix a tendance à augmenter.

Laval Agglo bichonne les nouveaux arrivants

On le sait, ici, les entreprises ont souvent du mal à trouver de la main d'oeuvre. C'est la raison pour laquelle Laval Agglo cherche à attirer et à retenir les nouveaux habitants. Laval Economie a accompagné plus de 150 nouveaux arrivants, l'an dernier, d'après son directeur adjoint, Frédéric Mellier.

Le but de cette enquête est donc de connaître les besoins de ces nouveaux mayennais. L'enquête concerne les personnes installées depuis moins de trois ans sur l'une des 34 communes. Les informations recueillies permettront à la collectivité d'adapter son offre.

Le questionnaire est accessible jusqu'au 7 mars sur le site de de l'agglo ou celui des nouveaux arrivants.