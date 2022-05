Laval : des habitants inquiets par le projet d'immeuble quai Jehan Fouquet, à l'ilôt Val de Mayenne

Cela fait près de 15 ans que l'idée de redynamiser le secteur de la rue du Val de Mayenne a été lancée. L'ancien maire Guillaume Garot voulait faire un petit centre commercial pour attirer les clients du centre-ville jusqu'à ce secteur. La municipalité a donc racheté des immeubles, des terrains et des commerces petit à petit. Et puis François Zocchetto est arrivé à la mairie. Nouveau maire, nouveau projet : un hôtel Mercure et un Monoprix. Mais encore une fois ce projet n'a jamais vu le jour. Aujourd'hui c'est Florian Bercault et son équipe qui hérite de ce "cadeau". Une friche de 1500 mètres carrés entre la rue du Val de Mayenne, la rue Alfred Jarry et le quai Jehan Fouquet.

Une trentaine de logements et des commerces

Dans un communiqué, la mairie indique _"la friche Val de Mayenne est abandonnée depuis déjà de nombreuses années et représente aujourd'hui un espace peu qualitatif du cœur de ville de Laval. La Ville a eu une très belle opportunité avec le fonds friches pour la requalifier. La reconquête de cet espace délaissé permettra assurément de redonner de la valeur à ce secteur du cœur de ville, et sera gage d'une amélioration du cadre de vie pour les riverains. Elle répond également à une stratégie de reconquête du logement en centre-ville pour permettre à des familles de s'y installer. Une haute exigence sur le plan architectural de ces nouvelles constructions est attendue. _Une consultation d'opérateurs est actuellement en cours. Comme la Ville a déjà pu l'exprimer auprès du Conseil syndical de l'immeuble Neptune, un dialogue avec les riverains est demandé aux promoteurs immobiliers pour tout projet à Laval. Les riverains seront donc conviés à des réunions d'échanges. La sélection de l'opérateur aura lieu fin juin et les études s'engageront ensuite. À noter que, au regard de l'endroit stratégique, et notamment pour préserver les vues sur le Château Neuf depuis le quai et le pont Aristide Briand, les hauteurs seront limitées à la hauteur du parapet du château. Concernant le stationnement, le projet de l'îlot Val de Mayenne proposera ses propres places de parking. La municipalité étudie finement l'optimisation des places existantes dans ce secteur, dans le contexte de refonte du plan de circulation de la place du 11-Novembre et de ses abords."

Les habitants de l'immeuble le Neptune craignent de voir disparaitre la vue sur la Mayenne et de ne plus pouvoir se garer

Bernard Bonneterre habite l'immeuble Neptune à l'angle de la rue Alfred Jarry et du quai Jehan Fouquet, c'est également le président du conseil syndical de l'immeuble. Il y a une 60aine d'appartements. Il était l'invité du 6/9 de France Bleu Mayenne et France 3 Pays-de-la-Loire ce jeudi 5 mai. Il dénonce le manque de concertation avec la mairie sur ce projet. Son immeuble donne directement sur l'ilôt Val de Mayenne : "on s'inquiète pour les nuisances. Ceux qui ont des appartements avec une vue sur la Mayenne, si un immeuble de trois étages est construit, ça amputera complètement la vue qu'ont ces appartements sur la rivière. C'est un point qui choque beaucoup les habitants car les gens ont investi dans ces appartements pour la vue sur la Mayenne donc ils ont le sentiment d'une décision brutale qui leur est imposée. _Et puis il y a le problème des parkings_, ça touche l'ensemble de la résidence. On a actuellement un parking dans l'immeuble mais ça ne suffit pas et dans le projet il n'est pas prévu de places de stationnement. "

Une nouvelle réunion est prévue entre les riverains de l'ilôt Val de Mayenne et Bruno Bertier le 1er adjoint de la ville de Laval avant l'été.