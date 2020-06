Laval Économie sur la piste d'un nouveau bâtiment pour l'entreprise Léa Composites, ravagée par un incendie

L'agglomération de Laval se mobilise pour l'entreprise Léa Composites à La Gravelle. Le bâtiment de 5000 m² de cette entreprise, spécialisée dans la fabrication de piscines en résine, a totalement brûlé lundi. Les dirigeants de l'entreprise sont venus en Mayenne ce mardi rencontrer notamment Régine Rivière, la directrice de Laval Economie, le service qui aide les entreprises à s'implanter dans l'agglo.

Elle indique que les dirigeants de Léa Composites ont reçu plusieurs propositions de bâtiments pour poursuivre leur activité, et Laval Economie a aussi peut-être une piste, reste à savoir si ce bâtiment sera assez grand.

"Nous sommes propriétaires d'un bâtiment d'une certaine superficie, qui n'est pas loin de La Gravelle, et qui pourrait peut-être répondre à leurs besoins, sous réserve de quelques adaptations, il convient d'en vérifier la faisabilité technique. Effectivement il y a nécessité à ce que ça aille très vite, les dirigeants d'entreprise ont le souhait que la fabrication reprennent le plus rapidement possible, d'où la nécessité de leur trouver un bâtiment adapté à leurs contraintes, qui permettrait à l'activité de reprendre", explique la directrice de Laval Économie.

"Ce serait assurément une mise à disposition temporaire, l'entreprise est propriétaire du site qui a brûlé. Dès que les questions d'assurances seront réglées, son objectif est de reconstruire sur le site actuel, au cœur de l'ÉcoParc à La Gravelle", raconte Régine Rivière, qui a donc reçu les patrons ce mardi.

Régine Rivière ne souhaite pas pour le moment communiquer le lieu de ce bâtiment pas très loin de La Gravelle qui pourrait être mis à disposition par Laval Économie. Des études d’agrandissement des portes vont être menées avant toute chose, et l'entreprise aurait d'autres pistes, pour maintenir sa production en Mayenne et honorer ses commandes.