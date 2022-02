Laval : en colère, les salariés de Thales disent non à la politique salariale injuste

Des chaînes avec des cadenas entourent les portillons d'accès au site lavallois de Thalès. Les salariés de l'entreprise spécialisée dans les boitiers de communication pour l'aviation sont en colère.

Les accès au site ont été symboliquement cadenassés par les syndicats. © Radio France - Gildas Menguy

Parmi la centaine de personnes réunies ce jeudi matin sur le parking de l'entreprise, il y a Tony qui travaille à Thales Laval depuis vingt ans : "depuis deux ans, on a une politique salariale un peu au rabais. L'année dernière, nous n'avions quasiment rien eu alors que Thales fait des résultats assez exceptionnels malgré la crise Covid. Nous aimerions que le partage des richesses soit plus équitable entre les actionnaires, les salariés et les investissements. Nous aimerions avoir au moins une augmentation qui compense l'inflation, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui."

Les négociations annuelles obligatoires n'ont pas encore débuté à Thales. Mais la direction du groupe propose une moyenne de 3% d'augmentation. Insuffisant pour Stéphane Cadoret, délégué syndical Cftc à Thalès Laval : "au regard des résultats financiers du groupe qui sont vertigineux et au-delà des objectifs fixés par la direction du groupe, nous avons demandé une augmentation de 4% minimum pour tous les salariés et une rétro-activité à janvier 2022".

L'entreprise tourne au ralenti ce jeudi à Laval. Selon les syndicats, plus de 50% des salariés du site sont mobilisés.