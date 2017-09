Laval : enfin vendu, grand lifting en vue pour l'îlot Saint-Julien

Acheté par l'ancienne municipalité, puis mise en vente par l'actuelle, l'îlot Saint-Julien a enfin trouvé preneur. Il y aura plus de 200 nouveaux logements pour tous les âges.

C'est la fin du feuilleton : l'Ilôt Saint-Julien à Laval a enfin trouvé un acheteur La mairie a annoncé son choix ce week-end pour donner une nouvelle vie au terrain d'1,7 hectare quai Paul Boudet, sur le site de l'ancien hôpital. C'est la SCI Saint-Julien qui a remporté l'appel d'offre : 51% venant d'une vingtaine d'investisseurs locaux et 49% du groupe immobilier Lelièvre, basé au Mans. Montant de la vente : 2,6 millions d'euros et la promesse d'un lieu "intergénérationnel".

Début des travaux en 2018

L'îlot Saint Julien va subir un sacré lifting avec la construction de 3 immeubles. A l'intérieur ? 78 logements neufs du T3 au T4. Il y aura aussi un centre médical et un bar associatif. Ça, c'est ce qui va sortir de terre, les autres bâtiments seront eux rénovés. On aura une résidence senior de 65 appartements, du T1 au T2. Pour les plus jeunes, un internat pour garçons de 90 lits, ainsi qu'un accueil périscolaire de 80 places.

La chapelle sera aussi remise en état pour en faire un lieu de culte et un lieu de culture. Tout ça, ça coûtera près de 10 millions d'euros au nouveau propriétaire, le début des travaux est prévu en 2018. Mais avant de voir débarquer les premières machines, le projet sera présenté et sans doute validé lors d'un conseil municipal le 25 septembre.