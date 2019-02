Laval : gilets jaunes et gilets rouges prêts pour la convergence

Laval, France

La CGT, qui boycotte le grand débat voulu par Emmanuel Macron, organisait sa première grève nationale de l'année ce mardi et appelait les gilets jaunes à les rejoindre. Tous réclament l'augmentation du SMIC, le retour de l'ISF et plus de justice fiscale. C'est le message des manifestants rassemblés à Laval en Mayenne dans la zone industrielle des touches : ils étaient une centaine et appellent à la convergence de la lutte.

La convergence vue par les gilets jaunes et les CGTistes Copier

Du côté de la ville de Mayenne, on recense une quarantaine de manifestants. Et une trentaine à Château-Gontier. Les dernières manifestations sont passées quasiment inaperçues : le 14 décembre, seulement une centaine de manifestants à Laval et le 18 décembre, une soixantaine, toujours à Laval.

Au bord de la route, dans cette zone industrielle, les trois quarts du cortège, des militants de la CGT, installent leur matériel. Ils invitent les gilets jaunes présents, une petite dizaine, à partager leur casse-croûte : saucisses, jus d'orange.

Nous avons tant de points communs... Ce serait trop bête de ne pas s'unir ! - Bruno, gilet rouge CGT

"À la base les idées des gilets jaunes, c'est celle de la CGT, on a les mêmes idées", renchérit Bruno. Exemple : les gilets jaunes réclament depuis près de 3 mois une hausse des retraites. Colette, elle, militante de longue date à la CGT, se bat pour ça depuis 5 ans : "On dirait que les revendications, on les découvre !"

Colette, CGTiste, est favorable à la convergence Copier

Si en s'alliant, on peut faire chier le gouvernement, on sera bien content ! - Aurélie, gilette jaune

Au début du mouvement, la méfiance envers les syndicats et autres partis politiques était très présente : "La CGT passe pour quelque chose d'institutionnel !" C'est dommage aussi pour Christelle, les gilets jaunes auraient dû profiter de l'expérience de la CGT : "C'est à cause de ça qu'il y a eu des débordements."

Aujourd'hui, le grand débat dégainé par Emmanuel Macron pour apaiser la colère ne convainc ni les CGTistes, ni les gilets jaunes comme Maëlys : "Ça, c'est des mythos ! On le sait tous !" Se rassembler permettra de prolonger le mouvement et de passer à la vitesse supérieure, assure Aurélie, même si elle insiste sur ce point : "Les gilets jaunes resteront apolitiques, pas question de se rallier à un syndicat. Et si, en s'alliant, on peut faire chier le gouvernement, on sera bien content !"

Maëlys, gilette jaune au chômage, est favorable à la convergence Copier

La CGT prévoit d'ores et déjà une nouvelle journée de grève nationale à la mi-mars.