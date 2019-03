Laval : l'hypermarché Carrefour sera ouvert les dimanches matins dès le 17 mars

Laval, France

Les Lavallois pourront faire leurs courses le dimanche matin au Carrefour du quartier Grenoux : l'hypermarché sera ouvert tous les dimanches matins, de 9h30 à 12h30, dès le 17 mars. L'information a été confirmée par la direction.

C'est la première grande surface lavalloise à ouvrir le dimanche. La direction a simplement décidé de poursuivre la politique des ouvertures le dimanche débutée par Carrefour depuis l'année dernière.

"J'estime que le dimanche matin, il n'a pas à ouvrir"

Pour les consommateurs, les avis sont mitigés : "Je suis contre le travail du dimanche, je pense que, quand même, entre les amplitudes d'ouverture, il y a de quoi faire, et il faut se réserver des temps de famille, de loisirs", rétorque une dame. "On est déjà dans le temple de la consommation, alors moi je me refuse à aller le dimanche faire les courses."

"J'estime que le dimanche matin, il n'a pas à ouvrir", répond une autre, qui travaille dans le commerce : "Je comprends les gens qui doivent se lever le dimanche matin. Je veux dire, les gens ont largement le temps de faire leurs courses en semaine, ou le samedi. Le dimanche matin, je n'en vois pas l'utilité."

Pour ce couple de retraités, c'est une bonne chose : "On viendra pour flemmarder et manger quelque part ensuite." Une autre lavalloise pense que "pour les gens qui veulent travailler, ça peut les rendre service, les étudiants qui veulent gagner un peu de sous... Je n'ai pas envie d'empêcher les gens de travailler."