Laval : l'ïlot commercial Val de Mayenne sur les rails

Cela fait 9 ans que le projet a été lancé. L'ancien maire socialiste de Laval, Guillaume Garot, à peine élu, voulait redynamiser la rue du Val de Mayenne. Une rue qui voyait ses commerces disparaitre. Il aura fallu plus de temps que prévu pour que le projet débute enfin.

Ce qui a posé problème dans ce dossier c'est le rachat de tous les biens immobiliers de cet îlot. La ville a fait valoir son droit de préemption mais certains propriétaires n'étaient pas vraiment d'accord et ils ont poursuivi la ville devant les tribunaux. Et bien le dernier conflit vient d'être régler. Tous les immeubles et les maisons sont donc achetés.

Des sondages en cours

Des techniciens effectuent actuellement des sondages, en fait des relevés pour tout d'abord voir comment est le sous-sol. Cette zone est marécageuse, car un cours d'eau passait en dessous. Est-ce que le sol est donc capable de supporter une construction. Et puis des experts sont en train de faire des relevés archéologiques. S'ils font des trouvailles intéressantes historiquement et bien derrière, ça veut dire fouilles archéologiques et donc une enveloppe de plusieurs centaines de milliers d'euros à débourser. Des éléments qui vont entrer en ligne de compte pour le prix de vente de cet îlot de 5400 mètres carrés au promoteur immobilier.

Eiffage Construction

Selon nos informations, c'est Eiffage Construction qui est le promoteur immobilier qui travaille sur cet îlot. Eiffage, c'est un grand groupe qui est en train de construire la LGV Bretagne-Pays-de-la-Loire. Eiffage travaille en fait pour un client bien connu lui aussi AccorHotels, premier groupe hôtelier français.

Un hôtel Mercure et un Monoprix?

Le projet le plus avancé c'est l'hôtel Mercure. Un 3 ou 4 étoiles. Mais la municipalité de Laval voudrait aussi qu'un Monoprix s'installe. Le projet lancé il y a plusieurs années, c'était de faire venir ces deux enseignes, maintenant il faut voir.