Laval : la "cantine à 1 euro" est adoptée, "un tri politique" pour l'opposition

A la rentrée en septembre, les familles les plus modestes de Laval (quotient familial 1) paieront 1 euro par repas pour leurs enfants à la cantine. Les tarifs augmentent pour les familles les plus aisées.

Le sujet occasionne des débats, régulièrement, en conseil municipal de Laval. Et il n'a pas échappé au premier conseil municipal du nouveau maire Florian Bercault et de son équipe, ce vendredi 17 juillet 2020. La tarification de la cantine scolaire. Une des propositions mises en exergue pendant la campagne par le candidat de la gauche, désormais élu, était la mise en place du dispositif "cantine à 1 euro" dans les écoles publiques et privées de la ville. Il figurait donc logiquement à l'ordre du jour de la première séance. Un dispositif adopté ce vendredi par le conseil municipal.

Au détriment "des familles déjà impactées par le coronavirus" ?

Aussi, ce tarif d'un euro concerne les familles lavalloises du quotient familial 1 à partir de la rentrée de septembre. Elles payaient jusque-là 1,38 euro par repas. Celles du quotient familial 2 ont désormais un tarif minoré de quatorze centimes, passant de 1,94 euro à 1,80. Pour les familles du quotient familial 3, le tarif par repas ne change pas. En revanche, le prix d'un repas augmentera à partir de septembre pour les autres quotients : Q4, Q5, Q6, Q7, Q8. Et c'est là que le bât blesse pour l'opposition municipale. Ces hausses des tarifs pour les quotients les plus élevés ne seront pas supportées par la ville et son budget. Mais bien par les familles.

"Ce sont les classes moyennes qui sont concernées notamment. Ces familles sont déjà les plus touchées par la crise du coronavirus et ce n'est peut-être pas fini" estime Samia Soultani. "Certaines de ses familles n'ont pas énormément de revenu" ajoute Marie-Cécile Clavreul, ancienne adjointe au maire en charge de l'éducation, rappellant aussi que le taux de pauvreté à Laval s'élève à 18,3% (source : Insee, 2018).

De nouveaux tarifs en 2021

Alors pourquoi aider les plus en difficultés au détriment des autres familles lavalloises ? Pourquoi la ville de Laval n'a t-elle pas décidé de compenser la mise en place du dispositif avec le budget de la ville s'interroge l'opposition ? "C'est une mesure de justice sociale pour les familles les plus modestes. Une première mesure d'urgence" martèle le maire de Laval. "Un travail de fond sur l'actualisation des tarifs et des outils qui leur sont liés sera mené dans un second temps" poursuit Florian Bercault, évoquant l'année 2021. 30% des familles qui inscrivent leurs enfants dans les restaurants scolaires seront concernés par ce dispositif de la cantine à 1 euro.