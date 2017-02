Laval : le Carrefour aux Toiles se cherche un nouveau souffle

De nombreux commerces de ce secteur, situé à quelques centaines de mètres de l'hyper-centre, ont fermé ces derniers mois.

C'est un petit quartier, à deux pas de l'hyper centre de Laval, qui fait un peu grise mine. L'association "Vivre Laval" s'inquiète du devenir des environs du Carrefour aux Toiles, à côté de la rue de Rennes. Un secteur situé à quelques encablures de l’Hôtel de ville où les commerces sont nombreux à avoir baissé le rideau ces derniers mois.

Rideaux de fer et pancartes « A louer »

Dominique le patron du Nimbus, un bar-tabac-presse de la rue de Rennes a bien constaté une dégradation : « Quand j’ai repris mon commerce il y a 4 ans il y avait une laverie juste en face : elle a fermé. Un peu plus loin sur la gauche, deux ou trois autres magasins ont disparu aussi. C’est vrai qu’ici, c’est pas évident au niveau du stationnement. On essaie de convaincre les gens d’aller se garer au parking des Remparts mais vous savez, si les gens pouvaient entrer avec leur voiture dans les magasins, ils le feraient ! »

Dominique, le patron de bar-tabac-presse "Le Nimbus" © Radio France - Claudia Calmel

Un constat que dresse aussi Guy Juillet, le président de "Vivre Laval" : «Vous avez vu tous ces panneaux ‘A vendre’ ou ‘A louer’ ? La mercerie, par exemple : elle a fermé parce qu’un énorme concurrent s’est installé dans la zone commerciale de St-Berthevin. Dans un centre-ville où l’activité commerciale diminue, vous pouvez être sûr qu’une forme de paupérisation va s’installer. Après, vous serez confronté à des tas de difficultés pour les décennies qui vont venir. Il faut vraiment faire quelque chose pour lutter contre cette concurrence des zones commerciales périphériques. »

« Il n’y a pas de concurrence, ce ne sont pas les mêmes enseignes »

Yannick Borde n'est pas convaincu par la théorie de la concurrence. Le maire de St-Berthevin et vice-président de Laval Agglo chargé du développement économique pointe plutôt un problème purement matériel.

Yannick Borde, maire de St-Berthevin et vice-président de Laval Agglo chargé du développement économique © Radio France - Claudia Calmel

« Il n’y a pas réellement de concurrence entre périphérie et centre-ville : ce ne sont pas les mêmes enseignes qui s’installent dans l’un et dans l’autre. Le vrai problème, c’est l’absence de grandes ou de moyennes surfaces disponibles à Laval. Une enseigne qui voudrait venir s’implanter en centre-ville et qui chercherait 200 ou 300 m2 ne trouvera pas. L’autre problème, c’est la propriété foncière : la majorité des locaux commerciaux de la ville de Laval sont entre les mains de quelques-un, ce qui fait que le marché n’est pas très fluide et pas facile à organiser. »

Le taux surfaces commerciales vides à Laval tourne autour de 6%. C'est 9,5%, en moyenne, dans les agglomérations de plus de 25 mille habitants.