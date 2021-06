Laval : les accompagnants d'élèves en situation de handicap demandent plus de reconnaissance

Environ 70 personnes se sont rassemblées ce jeudi matin à Laval pour soutenir les AESH, les accompagnants d'élèves en situation de handicap. Ces personnels réclament une meilleure rémunération et plus de reconnaissance comme l'explique, Murielle, AESH à Saint-Pierre la Cour à l'ouest de Laval : "nous avons le sentiment que notre métier n'est pas reconnu. Nous n'avons pas de statut de la fonction publique." Les contrats d'AESH sont de 24 heures par semaine au maximum pour un salaire moyen de 760 euros par mois.

Dans le rassemblement, Sébastien, qui s'occupe d'un élève de primaire souffrant de troubles du comportement à Saint-Aignan-sur-Roë. "Il y en a marre d'être considéré comme des pions" explique ce père de famille. "On a envie de se battre car on aime ce qu'on fait. Mais on est payé deux francs six sous."

Claudia discute avec deux de ses collègues. Cette AESH qui travaille à Renazé "aime son métier". "J'aimerai bien continuer, dit-elle, mais dans de meilleures conditions".

Place du jet d'eau à Laval, ce jeudi 3 juin. © Radio France - Gildas Menguy