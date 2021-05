Laval : les clients au rendez-vous pour cette journée de réouverture des commerces

L'effervescence règne depuis ce mercredi matin dans les commerces qui rouvrent. Les clients sont au rendez-vous : en terrasse pour un café, parfois dès 6 heures pour certains, d'autres étaient là dès 9 heures au cinéma pour la première séance. Certains sont également retournés dans les magasins de vêtements dès ce mercredi matin. Pour le plus grand bonheur des commerçants, comme Nadège Piquet qui a rouvert ce matin sa boutique de vêtements de seconde main à Laval.

"Un mauvais épisode à oublier"

Nadège Piquet est dans les starting-blocks depuis plusieurs jours pour que sa boutique soit prête le jour J. La gérante de La Penderie d'Angèle a passé plusieurs journées à faire le ménage et à mettre en place les vêtements de seconde main qu'elle vend. "Il faut juste remettre les pièces par couleur, c'est ce que je fais quotidiennement quand la boutique est ouverte. C'est du réajustement quelques minutes avant, avant l'ouverture, avant le grand moment", sourit-elle, en arrangeant les cintres.

Dès 10 heures, la première cliente franchit la porte de son magasin : Emmanuelle Ablancourt tient un salon de coiffure à Laval et elle tenait à être présente ce matin. "J'étais de tout cœur avec eux. C'est vrai qu'au dernier confinement, nous on a eu la chance de pouvoir rester ouvert et j'étais tellement triste pour mes amis, mes copines, qui ont des boutiques ou même les esthéticiennes. C'est vrai que c'était un petit peu dur pour eux et même pour nous, parce que voilà, on est tous solidaires et on veut aller de l'avant", insiste cette coiffeuse lavalloise, avec une valise de vêtements qu'elle dépose à La Penderie d'Angèle.

Nadège Piquet avait hâte de rouvrir sa boutique après six semaines de fermeture. © Radio France - Maïwenn Bordron

Ces six semaines de fermeture sont "un mauvais épisode à oublier" pour Nadège Piquet. "J'ai refusé d'être en colère, même si on ne va pas se mentir : il y a aussi une part de frustration qui est énorme. _On est un peu sacrifiés sur le banc de ces confinements à chaque fois_, donc on pense à nos collègues qui sont fragilisés. Mais par chance, la boutique va bien donc, ça me permettait de prendre du recul sereinement", précise la gérante de cette boutique de vêtements de seconde main. Elle a le sourire et elle compte bien fêter ça en terrasse ce mercredi soir avec ses amis.