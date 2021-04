Laval : Pas de braderie des commerçants le 27 juin dans le centre-ville

D'ordinaire, des milliers de personnes déambulent dans les rues lors de la braderie. Certains commerçants y font même leur plus gros chiffre de l'année : deux à trois fois plus qu'un week-end normal. "Dans le contexte actuel, ça n'est pas rien" pour Béatrice Bordeau, présidente de l'association des commerçants de Laval et gérante de la boutique de sous-vêtements DIM. La question des stocks va poser problème. Certains commerçants avaient acheté leur stock avant le troisième confinement. Le report de la braderie prévu pour septembre ne résout pas le problème : "en septembre, on ne vend pas la même chose qu'en juin. On est déjà dans la collection automne-hiver."

La bonne ambiance de la braderie manquera aussi aux commerçants

Gilbert Guérin, gérant de la maroquinerie La Calèche, avait l'intuition que cette braderie n'aurait pas lieu. De toute façon, pour lui, "un jour de braderie ne transformera pas une mauvaise saison en bonne saison." Il regrette plutôt la bonne ambiance, "les rues noires de monde", les clients qui ne côtoient pas sa boutique d'habitude.

"Une mobilisation exceptionnelle de la ville...pour le Tour de France"

Le dernier passage du tour de France en Mayenne, c'était il y a 22 ans. Alors cette année, la préparation de l'étape de contre-la-montre à Laval le 30 juin mobilise beaucoup d'agents municipaux. Qui ne peuvent pas être sur l'organisation de l'événement habituel du mois : la braderie. La mairie étudie toutefois un report en septembre.

Reportage de Philippine Oisel.