Laval, France

150 personnes travaillent sur le site lavallois de Teleperformance. Ils étaient le double il y a encore 10 ans. 150 personnes dont 75 intérimaires et CDD. Il y a beaucoup de turn-over dans cette entreprise, c'est le cas d'ailleurs de beaucoup de centres d'appel. Un intérimaire croisé sur le parking de Teleperformance Laval reconnait qu'il ne fera pas sa toute sa vie, "c'est en attendant de trouver mieux". Il est arrivé en août. Un jeune homme qui assure que les salariés ont reçu un questionnaire leur demandant s'ils souhaitaient ou pas rester dans l'entreprise.

Le seul client de Teleperformance Laval termine son contrat à la fin de l'année

Les téléconseillers lavallois travaillent pour Bouygues Télécom, et uniquement pour cet opérateur téléphonique. Mais le contrat se termine à la fin de l'année 2018. Le groupe va devoir trouver un autre client. Le syndicat SUD s'inquiète justement de l'avenir de ces sites qui n'ont qu'un seul client. Pour SUD, Laval n'est pas le premier concerné en tout cas dans l'immédiat, mais à la fin de l'année que va-t-il se passer s'il n'y a pas de nouveau client pour le site mayennais?

300 salariés en 2009, moitié moins aujourd'hui

Laval a vu ses effectifs divisés par deux. Le groupe Teleperformance comptait 31 centres d'appels en 2009 qui employaient 8900 salariés. Aujourd'hui, il n'y a plus que 13 sites et 2600 salariés, et cela après deux plans sociaux en 2010 et 2011. Deux plans sociaux qui ont écorné l'image de Teleperformance d'après un syndicaliste. Teleperformance se développe en revanche à l'étranger puisque deux tiers de ses effectifs sont hors de France. Le groupe international a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 3,6 milliards d’euros, en hausse de 7,4 %, et un bénéfice net de 214 millions d’euros (+6,8 %).