Laval : soulagement des serveurs après le délai accordé par le gouvernement pour se faire vacciner

Benjamin de Abreu (à gauche) et Benjamin Morin (droite), deux serveurs qui travaillent dans l'agglomération lavalloise, vont se faire vacciner plus tôt que prévu contre la Covid-19.

Un délai a été accordé par le gouvernement pour les salariés des restaurants et des cafés : ils ont finalement jusqu'au 30 août et non jusqu'à début août pour se faire faire vacciner contre la Covid-19. Le ministre de la santé Olivier Véran l'a précisé ce mardi 13 juillet, après les annonces d'Emmanuel Macron. Les serveurs et les serveuses qui ne sont pas encore vaccinés sont soulagés. Sans vaccin, les serveurs devront se faire tester tous les deux jours pour continuer à travailler.

"J'aurais dû m'y mettre avant"

Benjamin Morin travaille au restaurant Chez vous à Saint-Berthevin, dans l'agglomération lavalloise. Ce serveur de 26 ans n'a reçu aucune injection pour le moment : impossible pour lui d'être complètement vacciné d'ici début août. "À la base, ils parlaient du 1er août. Là, c'était vraiment compliqué : je ne pensais pas pouvoir bosser après. Là, le 30 août, c'est vraiment un soulagement de me dire que je peux passer le mois d'août, me vacciner motiver et continuer à travailler", explique le jeune serveur. Il a réussi à avoir un rendez-vous pour une première injection : le 23 juillet.

Ce nouveau délai accordé par le gouvernement va permettre aux salariés de s'organiser. Ce n'est pas toujours simple de décrocher un rendez-vous. Dolorès Gohier, par exemple, une serveuse qui travaille au bar Le Cap Horn, à Laval, n'y arrive pas. "Doctolib, on ne peut pas y accéder pour le moment, il y a toujours des temps d'attente. Dès fois, ça va jusqu'à 20 minutes, donc je vais pas rester vingt minutes sur mon téléphone à regarder s'il y a une place se libère", affirme la serveuse de 24 ans. Elle se dit méfiante par rapport au vaccin contre la Covid-19 comme il y a peu de recul pour le moment. La jeune serveuse ne pensait pas se faire vacciner tout de suite.

Benjamin de Abreu, lui, travaille au restaurant Les Trois petits Cochons à Laval, pensait le faire, mais plutôt au mois de septembre. "J'aurais dû m'y mettre avant, mais je n'avais pas forcément l'envie de me faire vacciner", précise-t-il.

Speaker 1: [00:00:56] Sans vaccin, les serveurs devront se faire tester tous les deux jours pour pouvoir continuer à travailler. [00:00:56][0.0]

