Laval : une épicerie éphémère dans la grande salle du manoir de Rouessé

L'épicerie éphémère est installée dans la grande salle de 160 m2 du manoir de Rouessé, au Bourny, près de Laval. On y trouve les produits du terroir de 27 producteurs mayennais, en peine de marchés de Noël, pendant cette période d'épidémie de Covid. L'idée, c'est Pierre Olivier Rime, le gérant du manoir, qui l'a eue. " On n'a plus personne dans les chambres d'hôte, pas de remises de médailles, pas d'arbres de Noël, alors, on s'est dit que l'on pouvait utiliser la grande salle pour venir en aide aux producteurs locaux".

Une offre large pour tout le monde

Du foie gras, du miel, du cidre, du vin et même des produits de beauté, il y en a, apparemment, pour tous les goûts et de toutes les saveurs. Cette épicerie éphémère, même si elle se veut solidaire, ne permettra évidemment pas de compenser les pertes liées à cette période de crise " mais nous voyons des gens, tous les jours, qui viennent nous encourager, poursuit Pierre Olivier Rime, _et cette solidarité, cette chaleur, c'est plus important que l'aspect financie_r".

L'épicerie sera ouverte jusqu'au 31 décembre