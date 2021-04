Laval : une formation pour aider les plus de 50 ans à retrouver un emploi

Pas facile de retrouver un travail après les ravages de la crise sanitaire. C'est difficile pour les jeunes, qui arrivent sur le marché de l'emploi. Mais c'est encore plus dur pour les personnes plus âgées. À Laval, l'organisme Avenir Formation 53 propose des ateliers pour aider les personnes à retrouver un emploi après 50 ans.

Une autre façon de voir son âge

Ghislaine a 53 ans, elle travaillait dans le domaine de la couture jusqu'à la crise sanitaire. "Je devais avoir un CDI et on m'a dit qu'il y avait moins de travail donc le CDI s'est transformé en rien du tout", raconte-t-elle. Depuis, elle sent que son âge la met en difficulté, surtout en entretien d'embauche : "On va essayer de trouver des mots, sans vous blesser, mais on le comprend. Même si on ne vous le dit pas, de toutes façons, dans beaucoup d'endroits vous envoyez des candidatures et on ne vous répond pas."

La formatrice, Séverine Alusse, leur montre une autre voie, une autre façon de considérer son âge. "Une fois que l'on a eu un refus à cause de l'âge, on a tendance à arrêter les démarches et à baisser les bras. Alors qu'il y a plein d'employeurs qui attendent et qui sont positifs face à des profils senior, donc on est un peu sur du développement personnel", explique-t-elle.

Du développement de compétences aussi, notamment numériques. Selon Nathalie Leray, directrice d'avenir formation 53 "avec tout ce qu'il s'est passé l'année dernière, avec notamment l'accès à l'information et l'accès à la formation, le numérique devient indispensable". Elle considère que "sans outillage sur les moyens de faire connaître sa candidature, c'est compliqué voire impossible" de retrouver un emploi aujourd'hui. Ces formations sont expérimentales, mais Pôle emploi envisage de les reconduire pour de prochaines sessions.