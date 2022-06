Laval : une laverie solidaire va ouvrir dans les locaux d'Emmaüs

Cette laverie va ressembler à une laverie classique, avec des machines à laver et des sèche-linges, mais elle aura un truc en plus, comme l'a annoncé en avant-première sur France Bleu Mayenne et France 3 Pays-de-la-Loire, ce vendredi 24 juin, Romain Chaupitre, le directeur d'Emmaüs en Mayenne : " On va inaugurer lundi _une laverie solidaire à l'espace Emmaüs de Laval_. Donc on installe, en partenariat avec Photomaton, une laverie qui sera ouverte à tout le monde. Et le principe, c'est que tous les dix lavages que vous aurez consommés, un lavage sera reversé à la Porte Ouverte, qui est l'association qui s'occupe des sans domicile fixe. Et donc la Porte Ouverte remettra ces lavages aux personnes qui sont à la rue. Il faut compter une dizaine d'euros pour laver son linge et puis le sécher. Et vous en profiterez également pour laisser une petite partie de solidarité pour permettre aux gens qui sont à la rue de laver leur linge sale. Vraiment, ça nous tenait à cœur."

Grande vente d'été à Villiers-Charlemagne

Grâce à cette laverie, Emmaüs va trouver une nouvelle source de revenu pour permettre à la communauté de faire vivre les 69 compagnons accueillis toute l'année. Mais l'association vit surtout grâce à ses grandes ventes, et notamment celle d'été, qui a lieu ce week-end (samedi 25 juin et dimanche 26 juin) "vous allez pouvoir trouver nos plus belles pièces qu'on va ressortir aussi bien du livre, des vêtements, de la brocante, j'en passe et des meilleurs. Et puis également des produits neufs qui sont arrivés, du mobilier vintage. Et puis, pour les bricoleurs, beaucoup de produits neufs vaisselle, salle de bains, douches, etc il y en a pour tout le monde. En fait, on peut aménager une maison grâce à cette vente. Et sur le bricolage, ça va plutôt être axé plomberie. Donc on a des receveurs de douches, des baignoires, etc, du chauffage électrique. Celui qui veut bricoler, il va trouver son bonheur!" précise Romain Chaupitre. Une vente qui va rapporter autour de 40 mille euros.