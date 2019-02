Laval : une offre de La Poste déséquilibrée ?

Trois bureaux fermés en à peine un an sur Laval. La situation est de plus en plus critique pour certains usagers d'après le collectif départemental de défense et de développement des services publics.

Laval, France

Sauver et développer les services publics en Mayenne : c'est le message du collectif départemental de défense et de développement des services publics ce jeudi. Ils ont distribué des tracts devant la gare de Laval dans l'après-midi et ont été reçus par le maire de la ville François Zochetto pour évoquer l'offre postale dans la ville.

Depuis juillet 2018, il ne reste plus que trois bureaux ouverts au lieu de six ces dernières années. Une offre de La Poste complètement déséquilibrée d'après Michèle Blot, secrétaire départementale CGT à la Fédération des Activités Postales et de Télécommunications. "On a tout un pan de la ville où il manque des services publiques postaux, notamment du côté des Pommeraies, Hilard et Sainte-Catherine. Cela représente 10.000 habitants. Ces populations ont besoin de ces services", explique la factrice.

La fermeture du bureau de Poste Magenta devant la gare de Laval l'été dernier passe toujours très mal. Même du côté de François Zochetto le maire de Laval. "Il nous a dit que ses relations avec La Poste étaient assez compliquées et qu'il n'a pas obtenu toutes les réponses de la part du groupe" termine Michèle Blot.

Michel Jallamion en renfort

Le collectif départemental de défense et de développement des services publics en Mayenne a pu compter sur le soutien ce jeudi de Michel Jallamion, le Président de la Convergence Nationale des Services Publics. Celui qui est conseillé régional en Île-de-France traverse la France depuis quelques semaines pour un diagnostic sur l'état des services publics en France. Pour lui, la situation lavalloise est grave, à l'image d'autres moyenne villes françaises.