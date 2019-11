Laval : une première collaboration entre les Toiles de Mayenne et la boutique Artefact

Laval, France

L'entreprise les Toiles de Mayenne, implantée à Fontaine-Daniel multiplie ses points de vente depuis la reprise de l'entreprise en 2018 par Jérôme Couasnon. Jusqu'à présent, aucun point de vente n'existait à Laval, mais c'est désormais chose faite.

Karim Manssouri, gérant des deux boutiques Artefact à Laval, a proposé une collaboration avec la célèbre marque mayennaise, qui a rapidement accepté. La marque est disponible dans la seconde boutique Artefact appelée la Ménagerie et ouverte depuis le 9 novembre seulement, à la place du 11 novembre.

Pour Clothilde Boutrolle, directrice de création des Toiles de Mayenne, cette collaboration permet d'avoir une réelle "vitrine" auprès des lavallois, avec un emplacement de choix près de l'Hôtel de ville.

Moderniser le visage de la marque

"Lorsque l'entreprise a été reprise, la question d'un point de vente à Laval s'est évidemment posée, et la proposition d'Artefact nous a séduit", précise Clothilde Boutrolle.

Grâce à celle nouvelle collaboration, il est possible d'acheter des meubles, des coussins, des rideaux ou encore des tissus. "Nous avons privilégié des motifs et des couleurs modernes et l'espace qui nous a été donné dans la boutique Artefact, à l'étage, donne vraiment envie. On s'y sent comme à la maison."

Cette nouvelle gamme de produits est ce qui a plu à Karim Manssouri, cela ajoute de nouveaux produits dans sa boutique, qui en contenait déjà beaucoup, tout en gardant l'atmosphère initiale et les objets déco tendances.

Pour découvrir les produits de Toiles de Mayenne c'est à la boutique Artefact "la Ménagerie", place du 11 novembre.