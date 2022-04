Laval Virtual : l'entreprise française Lynx concurrence directement Facebook et Microsoft

Parmi les 150 exposants présents au salon Laval Virtual qui ouvre ce mardi, l'entreprise parisienne Lynx : elle fabrique des casques de réalité virtuelle et augmentée. C'est la seule à le faire en France et elle concurrence directement des géants américains du numérique, comme Facebook et Microsoft.

Laval Virtual est de retour à partir de ce mardi 12 avril ! La 24ème édition de ce salon dédié à la réalité virtuelle et augmentée se tient cette année à l'Espace Mayenne jusqu'à jeudi. 5000 visiteurs sont attendus pour découvrir 150 stands. Parmi les entreprises présentes, il y a notamment Lynx, une start up française qui concurrence directement deux géants américains, Facebook et Microsoft : c'est la seule entreprise française à fabriquer un casque de réalité virtuelle et augmentée.

"Facebook a essayé de débaucher mon équipe"

En enfilant le casque Lynx, on peut soit plonger totalement dans un monde virtuel (réalité virtuelle), soit rester dans notre environnement en ayant autour de nous des éléments virtuels (réalité augmentée). Cette technologie peut permettre par exemple de former des chirurgiens. Le casque est en cours de test à l'hôpital Bichat à Paris. "Lynx va permettre de réduire les erreurs, réduire le temps de formation et vraiment permettre d'appréhender en 3D les organes réels, virtuels, sans qu'il y ait de dommage collatéral. Quand on sait former un chirurgien, on sait former beaucoup d'autres gens aussi", détaille Stan Larroque, le fondateur de Lynx.

Stan Larroque est le fondateur de Lynx : cet ingénieur de 28 ans emploie une quinzaine de salariés.

Le casque est pour l'instant réservé à des professionnels : la SNCF en a commandé pour former ses employés par exemple. Mais il pourra aussi être utilisé avec des jeux vidéos. "Vous pouvez imaginer un Pokémon Go dans le futur, où vous allez vraiment pouvoir caresser un Pokémon et avoir des interactions très fortes avec des objets virtuels dans votre environnement", se projette Stan Larroque.

Lynx est la seule entreprise française à fabriquer ces casques et fait de l'ombre aux grands groupes américains. "Facebook, par exemple, a essayé de débaucher mon équipe ... Ils essayent assez régulièrement. Tant que ces grosses sociétés de la tech continuent de nous voir pour essayer de travailler avec nous ou récupérer notre technologie et nous proposer des acquisitions, je me dis que ce qu'on fait, c'est pas mal. Finalement, on arrive à se défendre quand même", sourit le chef d'entreprise de 28 ans.

Les premiers casques Lynx devraient être commercialisés dès le mois de juin en France et à l'étranger pour les professionnels. Des dizaines de milliers de casques ont d'ores et déjà été commandés, notamment aux Etats-Unis. De nombreuses entreprises préfèrent utiliser la technologie de Lynx plutôt que celle de Facebook ou Microsoft pour une question de sécurisation des données privées. Stan Larroque veut ensuite rendre accessible sa technologie au grand public. "Au début, on était plutôt vers 1500 euros. Aujourd'hui, le prix plancher, c'est 700 euros. On a fait beaucoup d'efforts avec l'équipe pour l'amener à ce prix là et il y a une version professionnelle autour de 1000 euros", explique le patron de Lynx. Le casque Lynx pourrait être vendu au grand public fin 2023.