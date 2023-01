Laver à 30°, faire pipi sous la douche, ces conseils d'une asso de Bordeaux aux locataires de HLM

Comme tous les jours avant le déjeuner, Chantale s'apprête à regarder son émission favorite "Les douze coups de midi" quand quelqu'un sonne à la porte de son appartement de Talence, près de Bordeaux. Gros bonnet en laine sur la tête, Jon Etchverry est membre de l'association Eco[Geek]. Mandaté par le bailleur social CDC Habitat, ce spécialiste en éco-gestes apporte dans sa hotte des astuces afin de réduire sa consommation énergétique.

"Alors la toute première chose si on veut faire des économies d'eau et d'énergie, c'est réduire ses temps de douche. Vous restez combien de temps dans la salle de bain ?" Locataire d'un T4 qu'elle partage avec son fils trentenaire, Chantale n'est pas du genre à s'éterniser dans sa baignoire. "Moi je me rince, j'éteins, je me savonne et je me rince. Le problème, ce sont les jeunes aujourd'hui, ça coule, ça coule et ça coule..."

Jon, de l'association Eco[Geek], installe des mousseurs sur les robinets de Chantale afin qu'elle réduise sa consommation d'eau. © Radio France - JB

"Mettre des mousseurs dans les robinets, des couvercles sur les casseroles, des boudins au pied des portes...", Jon énumère la liste à la Prévert tout en passant l'appartement au crible de Chantale. Equipé d'un thermomètre thermique, il débusque les déperditions de chaleurs dans les huisseries notamment. Le jeune homme fait également la chasse aux fuites d'eau. "Un robinet ou une chasse d'eau qui fuit, vous vous pouvez perdre plusieurs dizaines de mètres cubes par an."

Cet éco-geste que Chantale ne pratiquerait pour rien au monde...

Après avoir installé gracieusement des mousseurs dans les robinets de Chantale, Jon poursuit son inventaire des gestes permettant des économies d'énergie. "Laver son linge à 30°, éteindre ses appareils électriques la nuit, tout brancher sur une multiprise, parce que la télé même si elle est éteinte, elle consomme, la box même si elle n'émet pas de wifi elle consomme, les appareils électriques consomment toujours un peu alors certes c'est un tout petit peu, mais si on met toutes ces économies bout à bout, ça peut faire beaucoup à la fois."

"Autre conseil, qui fait beaucoup rire certains : faire pipi sous la douche, ça économise une chasse d'eau, soit une dizaine de litres", explique Jon avec un grand sourire. "Oh non, mais ça jamais ! Ça laisse une odeur après ; ma petite fille l'a fait une fois, depuis je le lui interdis", répond la commerçante à la retraite.

Thermomètre à la main, Jon recherche les déperditions de chaleur dans l'appartement de Chantale. © Radio France - JB

Depuis le début du mois de décembre, le bailleur social CDC Habitat a effectué une trentaine de ces tournées d'experts en éco-gestes sont organisées par le bailleur social CDC Habitat. Durant l'été 2022, en prévision de la flambée des prix de l'énergie, l'organisme a augmenté les charges de ses 6.000 locataires (+25€/mois). "On a trouvé essentiel d'aller vers les locataires pour les aider à réduire leur consommation d'énergie puisque l'on sait que la période est compliquée pour tout le monde", explique Christelle Godinaud, directrice de l'agence Bordeaux Atlantique.

CDC Habitat indique avoir également mis en place un fonds de solidarité d'un million d'euros afin d'aider ses locataires les plus modestes. Des tournées de spécialistes en éco-gestes vont à nouveau être organisées en janvier sur réservation des habitants.