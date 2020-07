Lavilledieu : 200 personnes contre le projet de centrale d'enrobé

Les manifestants craignent que la centrale d'enrobé à chaud pollue l'air par ses rejets. Ils entendaient mardi soir faire pression sur le conseil municipal réuni sur d'autres sujets mais qui doit après l'enquête publique rendre un avis consultatif.

Une centrale d'enrobé à chaud

Il s'agit de fabriquer de l'enrobé pour les routes en mélangeant à chaud du sable, des graviers et du bitume, un résidu obtenu après raffinage du pétrole. Selon le directeur général de la société ardéchoise de travaux public (SATP), cette centrale neuve respectera toutes les normes environnementales. Construite à proximité de la carrière, elle évitera d'aller chercher le sable et les gravillons dans la vallée du Rhône.

C'est essentiel pour la survie de l'entreprise explique Mathieu Sauget, le directeur général de la SATP.

Pour la SATP, une entreprise indépendante de travaux publics qui emploie 44 salariés en Sud Ardèche l'acquisition d'une nouvelle centrale permet de sauvegarder l'indépendance de l'entreprise face aux grands groupes de TP.

Des opposants inquiets

Manifestation devant la mairie © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Les opposants dont beaucoup disent découvrir le projet reprochent au maire de ne pas en avoir parler. Le maire de Lavilledieu qui estime lui que toutes procédures ont été respectées. De toute façon ce n'est pas le maire qui décide ou non de l'implantation mais la préfecture.

Les opposants expliquent que le plateau des gras de Lavilledieu a un sous sol karstique, autrement dit un véritable gruyère de calcaire. Dans ces conditions, les rejets via les fumées peuvent en se mêlant aux poussières de la carrière infiltrer et polluer le sous sol et donc les eaux souterraines et les rivières.

Les opposants ont demandé que l'enquête publique soit prolongée. Ils n'ont pas obtenu de réponse. L'enquête publique doit se terminer ce vendredi.