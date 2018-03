Chatonnay, France

Il y a désormais deux offres de reprises pour le volailler Doux. Après celle du groupe ukrainien MHP, celle du groupe sarthois LDC déposée in extremis. Dans un communiqué envoyé ce jeudi 29 mars, LDC, qui possède notamment les Poulets de Loué, détaille son plan de reprise partielle. LDC conserverait 298 salariés sur les 1.200 employés actuellement par le groupe Doux et permettrait le reclassement de 203 salariés de plus au sein de ses entreprises. LDC annonce également l'investissement de 60 millions d'euros pour ce plan de reprise.

L'avenir de Chatonnay en suspens

Concernant le site de Châteaulin, le plan de LDC prévoit la construction "d'un nouveau site industriel d'abattage" avec d'ici 2020, l'emploi de 250 personnes. LDC prévoit également de reprendre le site de produits élaborés à Quimper ainsi que "l'intégralité de ses salariés". En Vendée, LDC annonce, qu'un accord a été conclu avec Terrena pour "une reprise de la totalité des activités aliment et de ses salariés". pour le site de Chatonnay, en Vendée, le groupe LDC ne donne pas de précision. Le site vendéen emploie 300 personnes, 127 en CDI, 21 en CDD et 122 intérimaires.

Audience au tribunal administratif le 3 avril prochain

Si l'offre de LDC est retenue, les producteurs de volailles qui approvisionnent Doux continueront à le faire "en Bretagne comme en Vendée". Même avec ces deux offres de reprise, Le groupe coopératif agricole Terrena, propriétaire de Doux depuis mars 2016 compte demander son placement en liquidation judiciaire au tribunal administratif de Rennes, le 3 avril prochain.