Le 14 juillet sans feux d'artifice met en danger un artificier ligérien

Le coronavirus met un coup d'arrêt aux traditionnelles festivités du 14 juillet. De nombreuses communes ligériennes dont Saint-Etienne ont décidé d'annuler leur feux d'artifice. Un véritable coup dur pour les artificiers : l'été constitue l'essentiel de leur chiffre d'affaire.

80% de chiffre d'affaires perdu

Alexandre Quéffelec est à la tête de l'entreprise Pandora Pyrotechnie installée à Saint-Jean-la-Vêtre, près de Noirétable. Avec ces annulations, il perd 80% de son chiffre d'affaires. "Là ça devient compliqué. La grosse période estivale juillet - août, aujourd'hui on le sait est complètement compromise. Saint-Chamond, Saint-Just-Saint-Rambert, la commune d'Unieux avec le pont du Pertuiset et bien d'autres ... ça tombe à l'eau. On a entre 60 et 70 événements dont une partie sera peut-être reportée et une partie sera complètement annulée."

On ne pourra pas ternir indéfiniment comme ça.

La situation est telle que l'artificier craint pour l'avenir de son entreprise créée en 2007. Il vit dans la plus grande incertitude : "On vit vraiment au jour le jour, on n'arrive pas à se projeter, à s'organiser, regrouper les achats. On est entre deux à quatre personnes en équipe pour les installations courantes. Là, on n'emploie plus à cause des annulations. On ne pourra pas ternir indéfiniment comme ça." Seul espoir pour Alexandre Quéffelec : le report de certains feux d'artifice au mois de septembre, même s'ils n'auront pas la saveur d'un 14 juillet.