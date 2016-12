Le 1er ferry au gaz en 2019 entre Ouistreham et Portsmouth ?

Le premier ferry à propulsion au gaz naturel liquéfié (GNL) pourrait être mis en service à partir de 2019 entre Ouistreham et Portsmouth. La Brittany Ferries vient de signer une lettre d'intention de commande avec un chantier allemand pour la construction d'un nouveau navire.

Ce serait le premier ferry de ce type à naviguer sur l'arc Atlantique. Le Groupe Brittany Ferries, basé à Roscoff, vient de signer avec le chantier Flensburger Schiffbau (Allemagne) une lettre d'intention de commande pour la construction d'un nouveau bateau.

Mise en service prévue en 2019

Ce navire sera le premier de ce type à naviguer entre la Normandie et l'Angleterre. La commande ferme pourrait intervenir au printemps 2017. Ce bateau assurera les liaisons, à partir de 2019, entre Ouistreham et Portsmouth aux côtés du Mont Saint Michel . Trois aller-et-retour se font quotidiennement sur cette ligne transmanche. La BAI réaffirme dans un communiqué sa volonté d'allier "qualité de service, compétitivité et développement durable" au travers de ce nouveau projet inscrit dans "la transition écologique (...) "

Pour Christophe Mathieu, le président du directoire de la BAI, la signature de cette lettre d'intention est une étape concrète vers la construction de la prochaine génération de navires Brittany Ferries. En dépit du Brexit, nous restons confiants (...) "

185 mètres de long

La Brittany Ferries a créé cette passerelle de car-ferry de Ouistreham en 1986. Elle transporte , bon an mal an, 1 million de passagers par an sur cette ligne. Le navire qui doit prochainement être construit mesurera 185 mètres de long et pourra transporter 1680 passagers.