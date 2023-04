Le 1er mai, "ce ne sera sûrement pas un baroud d'honneur" prévient l'intersyndicale haute-viennoise

"On ne peut pas s'arrêter, on ne s'arrêtera pas. On a déjà mis beaucoup", prévient Arnaud Raffier, le secrétaire général de la CGT en Haute-Vienne . Le 1er mai sera unitaire cette année en Haute-Vienne. Un moment social historique dans l'histoire syndicale. Ce sera la toute première fois qu'ils marcheront ensemble lors de la fête du travail, unis contre la réforme des retraites . L'intersyndicale l'a confirmé, ce jeudi, en conférence de presse à la maison du peuple de Limoges.

ⓘ Publicité

Le rendez-vous est donné à 10 heures au carrefour Tourny à Limoges ce lundi 1er mai. Le cortège terminera son trajet au jardin d'Orsay où sera installé "un village syndical", précise Arnaud Raffier. En Corrèze, des rassemblements sont également prévus à 10 heures à la gare à Tulle, place de Guierle à Brive et place Voltaire à Ussel pour ce 1er mai.

À lire aussi Réforme des retraites : une petite mobilisation à Limoges en attendant le 1er mai

Les syndicats espèrent aussi mobiliser sur d'autres préoccupations, faire converger les luttes. "C'est le pouvoir d'achat, c'est l'emploi, les conditions de travail, l'égalité salariale. Il y a plein de chantiers sur la table aujourd'hui pour les organisations syndicales", poursuit Laurence Stien, la secrétaire générale Force Ouvrière en Haute-Vienne.

"Les organisations syndicales ne sont pas contre le fait de discuter de la retraite. Mais avant il faut parler de tout ce qui la précède, c'est à dire l'emploi et les conditions de travail", dit-elle encore, au lendemain de la présentation de la feuille de route des "cent jours" du gouvernement pour apaiser la situation sociale en France.

loading

Manifestation devant l'entreprise de la patronne du Medef en Haute-Vienne

En attendant lundi 1er mai, la CGT appelle à manifester, dès 11 heures ce vendredi devant l'entreprise Indépendance Royale à Limoges. C'est l'entreprise gérée par la patronne du Medef en Haute-Vienne Dorothée Ferreira. "C'est le grand capital qui dicte cette réforme des retraites comme toutes les autres réformes", regrette Arnaud Raffier.

"On ira devant l'entreprise de la patronne du Medef pour lui dire de réfléchir. Le Medef ne peut pas se cacher parce que cette réforme va leur rapporter alors il faut aussi qu'il vienne discuter. C'est une organisation syndicale et fait donc partie des partenaires sociaux", termine Arnaud Raffier.

loading