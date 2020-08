Le 1er ministre Jean Castex dans le Cher, aux cotés des professionnels de la filière viticole

Pas un jour sans un déplacement sur le terrain pour le premier ministre : Jean Castex est dans le Cher ce mercredi, précisément dans le Sancerrois pour, comme l'espèrent les viticulteurs, annoncer des aides pour la filière durement touchée elle aussi, par les conséquences de la crise sanitaire alors que les vendanges se profilent à l'horizon.

Le chef du gouvernement accompagné du ministre de l'Agriuclture Julien Denormandie, est arrivé en milieu de matinée à Menetou-Salon, sur l'exploitation d'Olivier Luneau, viticulteur sur la commune et et co-président de la Fédération des Unions Viticoles du Centre-Loire. Jean Castex s'est ensuite rendu sur le domaine JeanTeiller, vigneron indépendant installé lui aussi à Ménetou. Dans les vignes, le chef du gouvernement s'est également entretenu avec des élus et notamment le député LREM du Cher François Cormier-Bouligeon avant de se rendre à Sancerre.

Le 1er ministre Jean Castex (à gauche) et le ministre de l'Agriculture Julien Denormandie accueillis à Menetou-Salon par Olivier Luneau, viticulteur et co-président de la Fédération des Unions Viticoles du Centre-Loire © Radio France - Sarah Tuchsherer

Au mois d'avril, les ventes de vins de Centre-Loire se sont effondrées de 50%, la baisse était de 35% au mois de mai.l Les ventes se sont redressées au mois de juin mais la situation reste trés fragile. En mai dernier, Edouard Philippe alors 1er ministre, avait accordé une première enveloppe de 170 millions d'euros au secteur, dont les représentants espérent de nouvelles aides.