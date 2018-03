C'est le plus grand salon international de la Franchise économique, qui se tient, jusqu'au mercredi 28 mars, porte de Versailles, à Paris. Plus de 560 exposants, 90 secteurs représentés. L'occasion de vérifier que la Franchise est en plein essor, notamment en Ile de France.

Cette 37 ème édition du salon de la Franchise économique se présente sous les meilleurs auspices. Pour cause de crise économique, par choix aussi, de créer son entreprise dans le plus grand confort, ils entrepreneurs sont de plus en plus nombreux à choisir de s'installer sous franchise. D'après les chiffres transmis par Territoire et Marketing, on compte, en Ile de France, 34.000 commerces franchisés, ce qui place la région en tête des régions de France, en terme de commerce franchisé.

Thierry Boucher, franchisé Cash Express © Radio France - sylvie charbonnier

Pour certains, comme Thierry Boucher, franchisé Cash Express, la Franchise a totalement changé leur vie. Il était directeur d'usine, bon salaire, bonne vie et, à la cinquantaine, il a décidé de monter sa propre entreprise. Pour lui, l'intérêt de la franchise, pour se mettre à son compte, c'est l'encadrement : du montage du projet jusqu'à son suivi, l'aide personnalisée est mise en place. Une méthode qui explique le succès de la formule. D'autant que la crise économique est passée par là, et que la Franchise est, pour certains, un bon moyen de rebondir.

José Fernandez, franchisé Del Arte © Radio France - sylvie charbonnier

En Ile de France, les secteurs les plus représentés sont ceux de la restauration, de l'hôtellerie, de la mode et de l'équipement de la personne. En revanche, les secteurs auto-moto, beauté-remise en forme et commerce de proximité, sont toujours à la traîne, par rapport aux autres régions de France. Des secteurs à conquérir.