Le 40eme Salon Habitat et bois s'est ouvert aujourd'hui au centres des congrès d'Epinal

Rendez-vous incontournable des professionnels et des amoureux de la construction en Bois, Le 40eme Salon Habitat et Bois s'est ouvert aujourd'hui et pour 5 jours au centre des congrès d'Epinal. Un anniversaire qui est celui de la maturité et de la reconnaissance.

Epinal

345 entrepreneurs et artisans rassemblés autour d'une même passion pour la construction en bois. 65% d'entre eux sont vosgiens, mais la renommée du Salon dépasse aujourd'hui les frontières du département et de la région Grand-Est. Des belges des allemands et même des italiens ont fait le déplacement. Une vitrine des techniques et des nouveauté, mais aussi et surtout pour les professionnels un moment privilégié pour garnir à terme les carnets de commandes. Le Salon assure une visibilité évidente.

Un succès qui ne se dément pas

Le public lui non plus ne boude pas son plaisir. Ces 5 dernières années 40 000 personnes se sont pressées dans les allées à chaque Salon. Un record à battre pour Bénédicte Désindes co-organisatrice de l'évenement.

Le Salon Habitat et Bois est ouvert tous les jours de 10H00 à 20H00 sauf le lundi 23 septembre de 10H00 à 18H00. Le prix d'entrée est de 6 euros. Gratuité pour les moins de 18 ans.