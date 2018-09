Villars, France

C'est acté depuis le lundi 27 août dernier : le supermarché Auchan à Villars ouvrira tous les dimanches matins, de 8 h 30 à 12 h 30, à partir du dimanche 7 octobre prochain. Lors d'une réunion, un avis consultatif a été demandé aux salariés. Selon les syndicats, la majorité des employés du magasin se sont positionnés contre cette ouverture les dimanches. Mais la direction a quand même décidé d'ouvrir le supermarché une demi-journée supplémentaire, notamment pour s'aligner sur les pratiques des autres grandes surfaces concurrentes.

Les syndicats ont peur pour les conditions de travail

Et les syndicats du magasin de Villars sont en colère. Selon eux, ils ont été mis devant le fait accompli lors de la réunion, puisque l'avis des salariés n'avait pas de poids dans la décision finale. Ce que craignent surtout les syndicalistes, c'est une dégradation des conditions de travail des salariés, et une nouvelle organisation dans le magasin. "Nous on a peur que ce qui se vend le dimanche ne soit pas vendu le mardi et le mercredi. Et donc que peut-être, à terme, il y ait trop de monde la semaine puisqu'on aura moins de chiffre d'affaire, et on supprimera des emplois pérenne à temps complet", explique Dominique Bernat, syndicaliste à Auchan Villars.

De son côté, la direction assure que rien ne changera pour les salariés. L'ouverture et le travail les dimanches est basé sur un système de volontariat, pour les employés qui le souhaitent. "Le collaborateur qui souhaite venir, qui veut améliorer son pouvoir d'achat, parce que le travail le dimanche est majoré à 50%, il peut venir, mais on ne forcera personne", assure Jérémie Juan, directeur adjoint d'Auchan Villars. Pour cette ouverture le dimanche, une trentaine de contrats étudiants ont été ouverts, de la main d'oeuvre uniquement dédiée à l'ouverture des dimanches, et toujours sur la base du volontariat.

Un problème social

Pour les syndicats, l'autre problème est plus social : "On est aussi en colère contre nos clients qui vont venir faire leur courses le dimanche, peut être pour acheter une boite de petits pois... Mais aujourd'hui, le magasin est ouvert de 8 h 30 à 21 h 30, six jours sur sept, il y a la possibilité de faire ses courses sur le drive toute la semaine et même le dimanche, donc vraiment on peut faire ses courses autrement que le dimanche", détaille le syndicaliste Dominique Bernat.

Même si l'argument ne tient pas pour les syndicats, la direction affirme que cette ouverture les dimanches permet de répondre à une demande de la clientèle. "_Quand on regarde un peu ce qui se passe, on se rend bien compte que les clients ont changé leurs habitudes de consommations et on se rend bien compte qu'_on a une clientèle pour le dimanche et que ça génère du chiffre d'affaire, donc économiquement c'est intéressant.", répond le directeur adjoint, Jérémie Juan.

La première ouverture du dimanche sera le 7 octobre prochain. Les syndicats pensent peut être organiser une grève ou un mouvement de protestation avant l'ouverture.