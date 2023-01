Le bailleur marnais Plurial Novilia épinglé pour attribution irrégulière de logements sociaux

Carton rouge pour Plurial Novilia. Le bailleur social de la Marne a été sommé par le ministère du Logement de payer plus de 100.000 euros en guise de sanction, pour des attributions irrégulières. Des logements sociaux ont été loués à des familles dont les revenus étaient bien au dessus des plafonds réglementaires. La décision a été publiée le 31 décembre dernier au bulletin officiel du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.

Des dépassements de plus de 300%

Certains locataires payaient donc des loyers d'environ 200, 300 euros, alors qu'ils avaient les moyens de payer plus. Il y a par exemple y a ce locataire d'un T2 en plein centre de Reims, qui payait 340 euros par mois pour un revenu fiscal de référence de 150.000 euros. Il dépassait le plafond de ressource de 360%. Ou encore ce résident du quartier Saint-Remi : il avait un loyer, à 268 euros, et dépassait le plafond de 200%.

En tout, ce sont 26 dossiers qui dépassent largement les plafonds, en moyenne de 110%. Ce sont des personnes qui ont loué des logements sociaux entre 2016 et 2019, en grande majorité à Reims et Tinqueux, mais aussi à Bétheny, Châlons-en-Champagne et à Saint-Dizier dans la Haute-Marne.

L'agence de contrôle, l'ANCOLS, soulève par ailleurs qu'aucun supplément de loyer de solidarité n'a été demandé, comme c'est normalement le cas quand les revenus du locataires dépassent le seuil d'attribution au moins 20%. Et rappelle que "les attributions ne peuvent se faire en méconnaissance de la réglementation applicable."

Des cas exceptionnels, explique Plurial Novilia

De son côté, le bailleur fait valoir sa bonne foi, en relevant qu'il ne s'agit que de 26 cas sur 13.000 attributions pendant cette période et sur un parc total de plus de 30.000 logements. Des dossiers attribués dans l'urgence ou pour accueillir des salariés en mobilité professionnelles.

"Ces cas particuliers sont passés au travers de nos dispositif de contrôle interne", justifie Plurial Novilia, ce qui explique aussi que des suppléments de loyer de solidarité n'aient pas été réclamés. Tous les locataires concernés ont depuis quitté leur logement.

La société assure que ces trous dans la raquette ont été réparés : il y a aujourd'hui plus de contrôle interne, "afin qu'aucune dérogation aux plafonds de ressource ne soit accordée." Plurial Novilia a accepté sa sanction fin décembre, et payé l'amende de 100.000 euros.