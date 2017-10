Le bailleur social Grand Dijon Habitat annonce une diminution de la production de logements neufs en 2018

Hamid El Hassouni, président de Grand Dijon Habitat, premier bailleur social de la Métropole Dijonnaise dénonce le projet de loi de finances 2018 du gouvernement. Selon lui: "c'est le modèle économique des offices HLM qui est remis en cause".

Selon les sociétés HLM: le logement social est en danger, son pronostic vital serait même engagé. En cause la mesure de réduction des loyers conjuguée à la baisse de 5 euros des APL exigée par le gouvernement dans son projet de loi de finances 2018. Cela va mettre, dans les prochains mois, les comptes de nombre d'offices HLM dans le rouge disent-ils. Puisque cela représente une réduction de 1,7 milliards d'euros directement répercutée sur le budget des organismes sociaux. Sur la Métropole Dijonnaise, 9 000 demandes de logements sont à satisfaire chaque année. Il y a 6 bailleurs sociaux, le plus important d'entre eux, "Grand Dijon Habitat" gère 10 000 logements où vivent 20 600 locataires dans 15 des 24 communes de l'agglo.

Grand Dijon Habitat annonce le report de programmes de construction de logements neufs pour 2018 © Radio France - Thomas Nougaillon

"On va diminuer la production de logements neufs"

Son président Hamid El Hassouni, annonce -sans préciser lesquels exactement- le gel de projets qui devaient voir le jour en 2018 et 2019. "Il y a des projets que nous avions l'intention d'engager qui risquent de rester dans les cartons (...) cela veut dire que l'on va diminuer la production de logements neufs, nous allons diminuer également les éco réhabilitations des logements anciens et cela aura aussi des conséquences sur l'entretien de nos résidences".

Hamid El Hassouni au sujet des conséquences concrètes du projet gouvernemental Copier

Des chantiers prévus de longue date pourraient ne pas débuter comme prévu l'an prochain © Radio France - Thomas Nougaillon

"Plus de 8 millions d'euros de fonds propres seront prélevés sur l'ensemble des offices HLM du Grand Dijon"

Pierre Pribetich, premier vice-président de la Métropole et membre du bureau national de la Fédération des Offices HLM enfonce le clou. "A terme, si on prend l'exemple de la Métropole, avec 23 000 logements, c'est plus de 8 millions d'euros de fonds propres qui seront prélevés chaque année sur l'ensemble des offices HLM du Grand Dijon". A terme selon Pierre Pribetich "un certains nombre d'office mettrons la clé sous la porte parce qu'ils n'auront plus les moyens financiers de pouvoir gérer ou de réhabiliter leurs parcs mais aussi de construire de nouveaux logements pour l'ensemble de nos concitoyens".

Pierre Pribetich, premier vice-président de la Métropole et membre du bureau national de la Fédération des Offices HLM Copier

Le coup de gueule d'Hamid El Hassouni, président de Grand Dijon Habitat © Radio France - Thomas Nougaillon

Ils veulent faire pression sur le gouvernement

Alors que le vote du projet de loi de finances doit intervenir fin novembre, les membres du Conseil d'Administration de Grand Dijon Habitat -parmi lesquels on retrouve des associations de représentants des locataires tels l'AFOC, la CNL ou encore la CSF- relaient l'appel national du collectif "Vive l'APL" a faire pression sur le gouvernement. Ils devaient manifester samedi 14 octobre 2017 depuis la place de la Libération de Dijon. Enfin, les membres de ce conseil d'administration encouragent à signer et partager une pétition en ligne.