Le ballet de Lorraine dénonce une baisse de sa subvention par la région Grand Est

Le coup de gueule du ballet de Lorraine à Nancy ! La structure dénonce une baisse à venir de sa subvention versée par la région Grand Est. Une baisse de 10% : 100 000 euros de moins sur le million d'euros alloué par la Région au centre chorégraphique national - ballet de Lorraine. Le budget annuel est d'environ quatre millions d'euros. Une diminution justifiée par un contexte d'inflation selon le ballet.

Des interventions menacées ?

Une enveloppe en baisse qui risque d'avoir des conséquences très concrètes sur la vie du ballet et sa production selon Pierre-Yves Mas, son administrateur : "on emploie plus de 50 personnes dont 25 à 30 artistes et ça remet en cause leur statut, leur emploi, pour une partie d'entre eux [...] On se pose la question de savoir si on doit créer de nouveaux spectacles. Toutes les actions d'éducation artistique où on peut intervenir gracieusement dans des lycées peuvent être remises en cause".

Pierre-Yves Mas reconnaît que la Région a soutenu les acteurs culturels après la crise Covid mais ne comprend pas cette baisse de moyens : "nous sommes victimes de ce choix politique qui est de faire des économies sur la culture, c'est ça qui ne nous semble pas constructif".

La Région se défend de diminuer le budget culture

Dans un communiqué, la région Grand Est assure qu'il n'y a "pas de rabais sur la culture", qu'elle garantit 90% des subventions de fonctionnement et que les 10% restants serviront à financer des investissements en lien avec les économies d'énergie et la rénovation énergétique des locaux. Le Grand Est qui rappelle que le budget d'investissement dans la culture est passé de 21 millions en 2018 à 29 millions d'euros en 2023. La Région propose des plans de subvention sur trois ans pour donner plus de visibilité aux acteurs et entend maintenir le dialogue.