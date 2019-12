Le Ballon d'Alsace vise le label "grand site" en 2020

Le Ballon d’Alsace veut prendre de la hauteur et envisage le label "grand site" en 2020, un label décerné par le ministère de la transition écologique et solidaire, qui vise à promouvoir la bonne conservation et la mise en valeur des sites naturels classés français.

Belfort, France

Et pour arriver à ce label "grand site 2020" le Conseil Départemental du Territoire de Belfort dévoile une série de mesures pour rendre le domaine encore plus attractif. Au total une dizaine d’actions à commencer par l’aspect financier. Le Département va accompagner le Smiba, le Syndicat Mixte Interdépartemental du Ballon d'Alsace qui gère le site pour apurer ses comptes et faire évoluer le modèle économique de la station. Un modèle à bout de souffle, fortement impacté par le poids de la dette estimé à près de 500 mille euros.

Moderniser le site

Pour rendre le domaine plus attractif, des investissements de l’ordre de deux millions d’euros vont être réalisés pour le rachat et la réhabilitation de plusieurs sites, comme celui des sapins, de la tête des redoutes ou encore de l'auberge du Ballon. L'objectif étant de proposer une nouvelle offre touristique avec des hébergements et des restaurants abordables et de qualité pour les familles et les groupes pendant la saison de ski bien sûr, mais aussi tout au long de l'année.

Le chalet de la tête de la redoute sera réhabilité - Dossier de presse CD90

Ouverture du site le 21 décembre

Cette année, le domaine skiable du Ballon d’Alsace ouvrira du 21 décembre au 8 mars avec une nouveauté cette année. Et pour se rendre au Ballon, fini le "Bus des Neiges", il y aura une nouvelle offre de navette de transport en commun gérée par le SMTC : le "Bus du Ballon" avec un tarif unique à 7 Euros et gratuit pour les moins de 5 ans. Par ailleurs, les tarifs pour le domaine skiable ont également été revus avec un principe de gratuité pour les moins de 5 ans et les plus de 75 ans, les personnes handicapées et un accompagnant.