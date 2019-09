Le Bar Atteint à Belfort en grande difficulté financière

Belfort, France

Les adeptes de rencontres, de discussions, de débats, de concerts, de repas partagés entre amis, de solidarité, connaissent tous le Bar Atteint à Belfort. Mais aujourd’hui, les propriétaires qui gèrent le bâtiment implanté depuis 2015 rue de la Savoureuse, en plein cœur du quartier Jean Jaurès, traversent une mauvaise passe financière. Il y a quelques semaines, le couperet est tombé avec un redressement judiciaire et un délai d’un an pour redresser la barre et trouver de nouvelles sources de financement. Mais pour Hélène Henry-Fohr, la co-fondatrice du Bar Atteint, l’objectif aujourd’hui est de trouver un autre lieu pour s'installer car il n'est plus possible de continuer l'activité en raison de la situation géographique de ce restaurant : « même si la salle est magnifique, on est un peu empêché de travailler car nous sommes installés au cœur d’un quartier donc c’est compliqué de faire des concerts et des événements bruyants en soirée sans gêner le voisinage. Du coup nous avons réduit nous-même les horaires d’ouverture en soirée et forcément cela a eu des conséquences sur notre chiffre d’affaire, c'est pour cela que l'on se retrouve dans cette situation ».

Un appel en faveur d'un financement participatif pour déménager

Cette mauvaise situation financière a conduit au licenciement de deux des huit salariés, et des difficultés pour verser les salaires, mais pas question pour autant de baisser les bras. Aujourd’hui, le Bar Atteint est à la recherche d’un financement participatif pour rebondir ailleurs. Des contacts sont en cours à Audincourt et à Héricourt, les deux villes se disent en effet intéressées pour accueillir l’établissement.