Le Bar Atteint de Belfort va fermer

Ce restaurant associatif du quartier Jean Jaures de Belfort vient d'apprendre que l'Armée du Salut ne financerait plus les huits salariés en insertion qui font vivre la structure. En redressement judiciaire depuis juillet, le restaurant est contraint de fermer en janvier prochain.

Belfort - France

Le Bar Atteint, ce restaurant associatif dans le quartier Jean Jaures, va fermer en janvier prochain. En difficulté financière depuis cet été, l'association Les Créatures qui est à sa tête vient d'apprendre que l'Armée du Salut avec qui elle travaille depuis le début ne va pas prolonger son financement. Huit salariés en insertion vont se retrouver sur le carreaux.

"Je suis très triste et très déçue"

Le bar atteint fonctionne avec deux salariés, et huits employés en insertion grâce à un programme financé par l'Armée du Salut. L'instance nationale de l'association a décidé de mettre fin au partenariat étant donné les difficultés financières du restaurant. L'Armée du Salut rompt les huit contrats d'insertion le 31 janvier prochain.

"Je suis très triste et très déçue, soupire une salariée, le Bar Atteint m'a permis de me relever". Cette jeune Maman y travaille depuis un an. Pour l'instant, impossible de savoir ce qu'il va advenir de ces huits employés.

Le local en vente

Dans l'immédiat, l'association Les Créatures, propriétaire du Bar Atteint cherche à revendre les locaux de 200 mètres carrés de la rue de La Savoureuse de Belfort. L'annonce est en ligne depuis le début de la semaine.