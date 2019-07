Le baroud d’honneur des salariés de WN dans les rues d’Amiens

Amiens, France

Ils ont voulu manifester une dernière fois, avant la fermeture du site pour les vacances. Une cinquantaine de salariés de WN sont partis du parvis de la mairie d'Amiens vers 10 heures pour rejoindre la place René Goblet.

Des salariés de WN devant la mairie à Amiens le 26 juillet 2019. © Radio France - Claudia Calmel

Ils ont fait un arrêt devant la « shopping box », ce casier connecté symbole -selon eux- des échecs de WN. Les salariés l’ont entourée de papier toilette, comme pour dire tout le bien qu’il pense de ce produit qui était censé leur apporter du travail, mais qui ne s'est finalement jamais développé à grande échelle.

Des salariés de WN "décorent" une shopping box © Radio France - Claudia Calmel

Les salariés de WN ont aussi déposé des bougies au pied de la « shopping box », comme pour célébrer des funérailles.

Plusieurs manifestants ont allumé des bougies au pied du casier connecté © Radio France - Claudia Calmel

Les WN ont ensuite convergé vers le tribunal de commerce. L'audience a duré un peu plus d'une heure et demi. Le tribunal a examiné les deux offres en lice. Il a jugé le projet porté par Ageco Agencement recevable. Cette entreprise de mobilier professionnel, déjà installée sur le site de Whirlpool, prévoit de reprendre 44 des 180 salariés de WN. Les conditions suspensives de l’autre offre, portée par un cadre de WN, n’ont pas pu être levées : elle a donc été écartée. Ce salarié souhaitait embaucher une dizaine de personnes pour fabriquer, à terme, des remorques et des fours à pizza.

A l’issue de l’audience, le patron de WN -Nicolas Decayeux - s'est exprimé devant la presse mais il est passé devant ses salariés sans un mot. Il a été copieusement hué.

Le reportage de France Bleu Picardie est à réécouter ici :

Les salariés de WN ont manifesté à Amiens Copier

L’usine WN est désormais fermée pour congés. Elle rouvrira le 19 août : C’est ce jour-là que les 180 salariés devraient se voir remettre leurs lettres de licenciement.